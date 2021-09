Un ex ministro de la Corte Suprema de Justicia propone que hayan 9 miembros

El ex ministro de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, Antonio Boggiano, brindo una entrevista donde se refirió, por sobre todas las cosas, a la corte actual y la cantidad de miembros que deben poseer para que las cosas funcionen y la tradición se mantenga: «Nuestra tradición constitucional se inspiró en la Corte de EEUU con nueve miembros, por ende, no me parece fuera de lo razonable que haya más jueces. Yo mismo pertenecí a una».

Por Radio Continental, Boggiano comenzó diciendo: «Los doctores Rossatti y Rosenkrantz se han votado a sí mismos, frente a eso me pregunto ¿Cuál sería la otra alternativa? Aquí el gran arquitecto político ha sido Juan Carlos Maqueda». «Me parece que esta impugnación pierde sentido porque, de cualquier manera, se tenían que votar a sí mismos. Cuando fui elegido presidente, la elección se hizo sin mi voto. Se puede decir que hay una tradición de votarse así mismo», finalizó.

«No existe la posibilidad de distinguir de una manera tajante si esta es una corte más política, todas las cortes tienen una dimensión política y una jurídica», añadió. «No me aparece que haya sido un escándalo institucional, es el resultado de una división de criterios en una Corte de cinco miembros. Se corre el riesgo de que se voten así mismos para que exista la mayoría, lo veo como una necesidad forzosa», finalizó.

Luego comentó: «Maqueda unifica las cualidades jurídicas con las políticas, que se requieren en estos difíciles momentos». Luego se refirió a la Corte Suprema de Estados Unidos: “Funciona con nueve miembros”, afirmó. Y luego explicó: “Nuestra tradición constitucional se ha inspirado en eso, por ende, no me parece fuera de lo razonable que haya más jueces. Yo mismo pertenecí a una Corte de nueve”.

«Con 9 jueces, estas situaciones difícilmente se plantearían”, añadió. «En la Corte se acumula una enorme cantidad de procedimientos y recursos, ahora bien, en virtud de la descalificación de sentencias inferiores por arbitrariedad se ha visto inundada de casos», dijo. «En los casos de trascendencia, los jueces deben considerarlos en los acuerdos y deben intercambiar sus opiniones a fin de encontrar una decisión unánime, dándoles importancia. Esto ha sido sustituido por un sistema ineficiente», explicó.

Con información de www.elintransigente.com