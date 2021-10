Se vivió una noche feliz en el Monumental de Alberdi. Atlético de Rafaela volvió a jugar con sus hinchas en las tribunas y además logró un triunfo importantísimo, que lo ‘revitaliza’ de cara al sprint final en la zona B de la Primera Nacional. Y mucha de esa felicidad también estaba y la demostraba Matías Valdivia, autor del primer gol de la Crema ante Gimnasia de Jujuy.

“La victoria en casa la veníamos buscando hace rato, por situaciones del partido, errores que teníamos no podíamos dejar los tres puntos, habíamos tenido buenas actuaciones y los mínimos errores que teníamos los pagábamos caros, hoy el apoyo de la gente y el sacrificio del grupo hizo que saquemos el partido adelante”, analizó Valdivia.

El rafaelino volvió a principios del mes pasado, luego de una extensa recuperación de la ruptura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda sufrida a comienzos de año.

“Me sentí bien, me está costando terminar los partidos, normal por la lesión que tuve, pero lo vamos trabajando semana a semana para poder cada partido jugar más minutos y rendirle más al equipo”, señaló.

Y precisamente de aquellos tiempos, de aquel equipo que había perdido la semifinal por el ascenso ante Platense, Valdivia recordó: “El medio campo (Portillo, Soloa, Funes y él) era prácticamente el mismo que había terminado el torneo anterior y nos había llevado a jugar una semifinal, nos conocíamos, sabíamos cómo jugaba cada uno y creo que eso también le aportó al equipo una dinámica diferente y un buen juego que quedó demostrado en el resultado”.

VUELTA A LAS PRÁCTICAS

Luego de la victoria del viernes por la noche ante Gimnasia de Jujuy por 2-0 el plantel albiceleste comenzará este lunes a prepararse para su próxima presentación. La ‘Crema’ estará visitando el viernes 8 de octubre a Instituto de Córdoba, encuentro programado para las 20hs, por la fecha 29.

EL PROGRAMA COMPLETO

En relación al próximo capítulo de la Primera Nacional, AFA confirmó los siguientes días y horarios para la fecha 29 que irá de viernes a martes.

ZONA A. Sábado 09/10: 15.35 hs Quilmes vs Atlanta, 16.30hs Alvarado vs Estudiantes BA. Lunes 11/10: 16.30hs Dep. Maipú vs Chicago, 17hs Agropecuario vs Chacarita, 17.10hs Estudiantes RC vs San Martín (T), 21.10hs Temperley vs Almirante Brown. Martes 12/10: 17.10 hs Tigre vs Mitre (SdE), 21.05 hs Gimnasia (Mza) vs Belgrano.

ZONA B. Viernes 08/10: 17.10hs Güemes (SdE) vs San Telmo, 20.00hs Instituto vs Atlético de Rafaela. Sábado 09/10: 15hs Gimnasia Jujuy vs Brown PM, 15hs Tristán Suárez vs Brown A, 15.30hs Dep. Morón vs Villa Dálmine, 15.30hs All Boys vs Santamarina, 15.30hs Barracas Central vs Independiente Rivadavia, 16hs Almagro vs Defensores de Belgrano. Lunes 11/10: 15.30hs Ferro vs San Martín (SJ).

Fuente: diariolaopinion.com.ar