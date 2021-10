Justina Bustos contó su dramática experiencia internada por coronavirus en África: “Estás en manos de Dios”

Justina Bustos estuvo invitada al programa “Los Mammones” en la noche del martes e hizo un repaso por los momentos más importantes de su carrera, además de revelar situaciones sobre su vida personal.

La actriz recordó sus papeles más memorables junto a personajes del ambiente artístico y en un momento, Jey Mammón le pidió que cuente cómo fue el terrible episodio que vivió en el continente africano cuando viajó para rodar una película.

“Fuimos a filmar una película con un montón de presupuesto a la Isla Mauricio, que es un lugar paradisíaco en África. Pero fuimos dos veces, en la primera todavía no había llegado el COVID a la isla. Llegó y tuvimos que huir”, empezó contando.



En ese sentido, explicó que habían regresado en septiembre del año pasado, cuando el virus ya estaba circulando por el mundo entero. “Ahí se abre la isla para dos aviones, uno era para nosotros, todo el elenco. Yo salgo desde París, con el hisopado negativo. Llego y me da positivo… Y me llevan”, dijo Justina Bustos.

Sin entender mucho a donde iba, terminó en el hospital público de la isla que según la actriz, no tiene las mejores condiciones. Teniendo en cuenta que el lugar estaba casi libre de coronavirus, la vieron como una amenaza.

Uno de los momentos en el que más se asustó fue cuando se acercó una mujer de la India en su primera noche de internación y le dijo “estamos en las manos de Dios”.

“A mí me seguía dando positivo, cada tres días me testeaban. Vino a verme todo el mundo, la autoridad máxima de la isla, hablé con embajadores. Lo peor es que estaba sin síntomas encima y yo ya tenía anticuerpos”, contó Justina Bustos sobre el proceso hospitalario.

Para terminar, describió a la experiencia como “tremenda” porque estaba en una isla y nadie la trataba. Dijo que el equipo médico variaba cada semana y no tenían ninguna relación con ellos. “Estuve 33 días y mi mente empezó a enloquecerme. Tenía muchísimo miedo”, aseguró.