El furioso descargo de Yanina Latorre contra la China Suárez: “Egoísta y soberbia”

Bien se sabe que Yanina Latorre dice todo lo que piensa. Tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, la angelita habla sin filtros y de frente, y es así que logró posicionarse como panelista de Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conduce Ángel de Brito en las pantallas de El Trece. Es allí en donde muy frecuentemente arroja filosas declaraciones en contra de sus colegas del mundo del espectáculo, y es así que se convierte en tendencia con gran frecuencia.

A su vez, Yanina Latorre sigue sin dejar al margen el Wandagate; la polémica que involucró a Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi. Es así que pocos días atrás, ella ya se había mostrado en contra del accionar de la ex Casi Ángeles por haberse involucrado en el matrimonio de los dos mediáticos. “La China no parece de 29 años. Parece de mucho más, de treinta y pico”, comenzó diciendo la panelista, después de buscar su edad en internet. “Con todo lo bella y hermosa que es, porque es bellísima, parece una chica mucho más grande”, agregó a continuación.

De todas formas, es de público conocimiento que la relación entre Yanina Latorre y la China Suárez ya se había complicado después de que la joven la llamara para pedirle que dejara de hablar de ella en el ciclo que se transmite a la mañana. Muy indignada, la mamá de Lola Latorre sostuvo que a ella no le interesa la vida personal de María Eugenia, sino que es eso lo que implica trabajar en medios de comunicación.

Partiendo de este marco, Yanina volvió a fomentar la interacción con sus seguidores, y así decidió responder a sus preguntas más frecuentes. Así, ella reveló lo que piensa sobre la China Suárez: “Es egoísta, soberbia y no registra al otro”

Fuente: la100.cienradios.com