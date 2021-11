Revelaron que la mamá de Benjamín Vicuña “conserva intacta” la habitación de Blanca

“Isabel siempre sintió que había una gran conexión entre ellas”, reveló Mariela Sotomayor en una nota exclusiva con Revista Gente haciendo referencia a la madre de Benjamín Vicuña y Blanca, su hija. Por otro lado, contó que aún mantiene intacta la habitación de la nena en su casa en Chile.

“Es por eso que Isabel cae en un momento de mucha pena y mucha tristeza. Incluso, sus cercanos comentan que ella conserva un espacio especial en la casa dedicado a Blanquita. Se trata de la habitación que tenía su nieta y que conserva intacta, tal cual como la tenía cuando ella vivía”, agregó.

“Es una mujer que ha sufrido muchísimo la pérdida de su nieta y que incluso la honra hoy día en vida, manteniendo la habitación que tenía armada en su casa”, amplió la periodista quien hacía referencia a la ex suegra de Pampita, quien comparte fecha de nacimiento con Blanca Vicuña.

“Hay un antes y un después en la vida de Isabel cuando fallece Blanquita. En ese momento, Isabel cae en una gran depresión”. A raíz del dato mencionado anteriormente, aseguró que Isabel “siempre sintió que había una conexión muy importante entre ellas dos”.

Isabel Luco Morandé, en guerra con la China Suárez

Tras la explosión del WandaGate, Paula Varela reveló en Intrusos la inesperada pelea entre la China Suárez y su ex suegra. “Ella no quiere más quilombos porque parece que todo este escándalo mediático no le cayó nada bien en la madre de Vicuña”, reveló la panelista quien aseguró que “le estaría queriendo recortar la cuota alimentaria que le da por sus hijos”.