Conmoción: Carlos Marín, cantante de Il Divo, está en coma y su estado es grave

Carlos Marín, el integrante del cuarteto vocal “Il Divo”, se encuentra internado desde el 8 de diciembre cuando ingresó a un hospital de Manchester, Inglaterra, con un estado de salud grave. Desde entonces, se encuentra en coma inducido.

Si bien el hecho ocurrió hace ya unos días, recién ahora se conoce la información que impacta de lleno en el mundo artístico

Según publicó El Español, el artista tiene su oxígeno comprometido y está en coma inducido. Aunque sus órganos están estables, su estado es de gravedad.

El 6 de diciembre, el músico publicó en su perfil de Instagram una foto promocionando las fechas de dos recitales con Il Divo en Dallas y Florida, en febrero. Un día después a la publicación, el grupo canceló su presentación en el Hull Bonus Arena, Yorkshire, programado para esa misma noche, sin dar a conocer los detalles.

Finalmente, Il Divo canceló todas sus funciones en el Reino Unido hasta el 2022. “Desafortunadamente, debido a una enfermedad, las fechas restantes de la gira de Il Divo en diciembre de 2021 por el Reino Unido se han pospuesto hasta diciembre de 2022. Il Divo se disculpa profundamente con sus fans, pero espera volver a los escenarios en el nuevo año”, publicaron en sus redes.

Respecto a su visita al país -anunciada hace unos días- IL Divo (Carlos Marín de España, David Miller de los Estados Unidos, Sebastien Izambard de Francia y Urs Buhler de Suiza) se presentaría el próximo 8 de mayo en el Luna Park. Allí presentarán su décimo disco de estudio For Once In My Life: A Celebration Of Motown (Decca Gold).

No obstante, la reciente noticia sobre el estado de salud de Marín pone en jaque al futuro del grupo. Todo dependerá de como evolucione el artista español del coma en los próximos días.