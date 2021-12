Atlético de Rafaela ya tiene centrada toda su atención en el 2022. En la ‘Crema’ se viene una renovación profunda con un plantel que prácticamente se desarmó por completo ante el fracaso de la última temporada en la Primera Nacional.

“Si bien ya aseguramos al números 9, un equipo se arma de atrás para adelante. Si no estamos sólidos atrás, arriba no vamos a tener la tranquilidad necesaria para finalizar”, indicó Rubén Darío Forestello, flamante entrenador albiceleste. Ello, en alusión a la continuidad por un año más del goleador, Claudio Bieler, y en la contratación del arquero: Julio Salvá.

“Fue una de las opciones que pusieron los dirigentes sobre la mesa, la otra era Pocrnjic, a Luciano porque lo había dirigido”, contó el Yagui, que luego agregó: “Salvá viene guapeando hace rato en el ascenso y tuvo un año perfecto. Sostuvo a Güemes en la mayoría de los partidos. Un equipo muy abierto en ese 4-3-3 que jugaba. Defensivamente tenía mucho trabajo, demostró ser sólido, demostró tener ganas de venir al club. Un arquero regular de la categoría, no va a ser perfecto, nadie lo es. Me pareció súper positivo”.

Con respecto a los otros refuerzos que llegarán, Forestello prefirió no confirmar ningún nombre hasta tanto no se firmen los acuerdos. La dirigencia tiene el ok de cinco o seis jugadores que el propio entrenador les pidió y en los próximos días serán anunciados oficialmente. De hecho en la jornada del sábado se anunció desde Alberdi al primero: Guido Milán, defensor central que llega procedente de Gimnasia y Tiro de Salta, último club del Yagui.

Sabido es que se buscará reforzar en todas las líneas y a la llegada de Salvá se le sumarán dos centrales, algún lateral, un mediocampista por izquierda y un delantero. Y el propio DT indicó: “La idea es armar una base sólida, si los conozco porque ya los dirigí mucho mejor, entienden lo que quiero, lo que pretendo del funcionamiento dentro del campo de juego”.

El plantel albiceleste comenzará con la pretemporada el martes 4 de enero a las 8.30hs en el predio del Autódromo, y para ese entonces, sabiendo que a mitad de enero viajará a Uruguay para disputar el cuadrangular Internacional en Montevideo, la idea es tener prácticamente el plantel cerrado.

JULIO SALVÁ. Arquero de 34 años nacido en Tres Lomas, Buenos Aires. Su carrera profesional la inició en Quilmes luego pasó por Estudiantes BA, Once Tigres, Justo José de Urquiza, Acasuso, Deportivo Morón y luego Güemes de Santiago del Estero.

