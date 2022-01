Aseguran que Mauro Icardi le fue infiel a Wanda Nara con otra persona: ella tiene pruebas

La reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi después del escándalo por el affaire que el futbolista mantuvo con la China Suárez despertó suspicacias en todo el mundo por lo oportuno que resultó que ambos vuelvan a estar juntos frente al público tras una situación tan delicada.

Lo cierto es que, tras su escapada a Italia tras enterarse de la infidelidad de su marido y padre de sus dos hijas, la mediática aceptó regresar a París pero por algunas semanas se mostró reticente a retomar la rutina matrimonial en las redes y en público.

Y pese que en la entrevista que Susana Giménez se los vio muy unidos, algunos especialistas en lenguaje corporal señalaron que entre Wanda y Mauro había reproches y mucha tensión tras el escándalo que no solo repercutió en el ámbito familiar de la pareja sino en el trabajo del futbolista.

Este domingo en Emparejados el programa que conducen el Tucu López y Sabrina Rojas, el periodista Juan Etchegoyen comparó el contrato que tuvo que firmar Stefi Roitman antes de dar el sí con Ricky Montaner con un “acuerdo de palabra” entre Wanda Nara y Mauro Icardi por los “millones de euros que hay en juego”.

El panelista aseguró que hay información que le llegó de París de que hay un contrato de palabra entre ellos que dice que se tienen que mostrar enamorados y más románticos que nunca porque hay millones de euros en juego.

Pero eso no es todo, ya que también agregó que que Wanda Nara y Mauro Icardi habrían decidido separarse pero de puertas para adentro y en las redes sociales se muestran juntos y enamorados. Sin embargo, esto en realidad no es así la empresaria está muy enojada con el futbolista porque se enteró de otras infidelidades de su pareja que aún no han salido a la luz, y que tiene varias pruebas de ello.

Fuente: la100.cienradios.com