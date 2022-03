Santi Maratea pidió donaciones para los damnificados por la guerra entre Rusia y Ucrania

Santiago Maratea le contó a sus seguidores que recibió un llamado inesperado desde la Embajada de Ucrania en Argentina. La comunicación fue para pedirle que visibilice una campaña solidaria para enviar donaciones al país que está siendo invadido por Rusia. “No es política, es un pedido humanitario”, remarcó en sus historias de Instagram.

Fueron muchos los usuarios en las redes sociales que estuvieron bromeando sobre la posibilidad de que el influencer intervenga en el conflicto. “Yo también me reía, me parecía absurdo. ¿Qué puedo hacer yo con la situación que está atravesando Ucrania?”, se preguntó. Sin embargo, cuando escuchó la situación que atraviesan miles de ucranianos no dudó en dar una mano.

“Lo que pasó es que hablé con una mujer que se llama Zhanna y me dijo que necesitaba ayuda. Por ejemplo, pañales y medicamentos. No sé si me importa quién es esa gente, es algo humanitario. Es lo que me dijo esta persona con la que hablé ‘no tiene nada que ver con política’. Y yo lo noté en su voz”, sostuvo.

Santi Maratea pidió donaciones para ayudar a los ucranianos afectados por la guerra

Maratea reconoció que no tiene una posición tomada sobre la guerra, pero remarcó que en sus decisiones siempre se impone la empatía. “Debería tener una postura formada sobre la política internacional, y no tengo un pingo. Pero si nos enfocamos en la gente que la está pasando mal y se le puede dar una mano, no hay mucho más para averiguar, sostuvo.

El problema que se presenta en estos momentos es cómo llegarán a destino los productos que se colecten. “Hay algunos bardos con la aduana, habría que averiguar”, indicó. En ese sentido, contó que el domingo volará a Europa el avión Solidaire, de Enrique Piñeiro, que además de rescatar ucranianos que llegaron a Polonia, puede llevar hasta 40 toneladas de productos de primera necesidad.

“El problemita es que por toda la burocracia se está complicando sacar todas las donaciones que hay. Sería una pena que un avión vuele a Polonia desde Argentina y no pueda llevarlas”, opinó.

Fuente: TN