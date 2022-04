Zaira Nara se reencontró con Jakob Von Plessen en el cumpleaños de su hija Malaika, en medio de rumores de separación

Durante las últimas semanas, varios periodistas del espectáculo afirmaron que Zaira Nara y Jakob Von Plessen se habían separado y puesto un fin a su historia de amor. Luego de varias idas y vueltas tras el escándalo del Wanda Gate, la modelo se habría distanciado definitivamente del polista. El rumor más fuerte que había surgido era el de un engaño por parte de Jakob con una modelo en Francia.

Pero en el día de ayer celebraron el cumpleaños de su hija Malaika, y en el medio de las especulaciones, la modelo se mostró cerca de su pareja. Zaira y su marido fueron filmados mientras le cantaban el feliz cumpleaños a su hija en la fiesta infantil.

Dentro de los invitados también se encontraba su hermana, la empresaria Wanda Nara, la cuál viajó de regreso al país para poder sorprender a su sobrina y ser parte del festejo de cumpleaños, junto a sus hijas Francesca e Isabella Icardi. También en las postales se encuentra la abuela de las niñas, Nora Colosimo.

La conductora le dedicó un tierno mensaje a su hija en el día de su cumpleaños, y puso en su red social Instagram: “Malaika te amamos con todo nuestro corazón, que seas siempre así de feliz, mi princesa mágica”.

Lo cierto es que la familia se mostró muy unida y feliz al momento de cantarle el feliz cumpleaños a la pequeña Malaika. La modelo en los últimos días mencionó que no se sentía cómoda hablando de su vida privada y que no logra acostumbrarse a que todos tengan que saber el minuto a minuto de su vida privada, además agrego qué: “Nos cuesta mucho compatibilizar su laburo con el mío. Pasan cosas como en todas las parejas, no te voy a decir: ‘No, estamos atravesando nuestro mejor momento”.

Fuente: la100.cienraddios.com