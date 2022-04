A Wanda Nara le preguntaron por su supuesta enemistad con Antonela Roccuzzo y soltó la bomba: “Eso hacemos”

Wanda Nara aterrizó en Argentina para estar presente en el cumpleaños de su sobrina, Malaika, la hija de Zaira Nara. Además, viajó a nuestro país para inaugurar una nueva tanda de cosméticos en su local, Wanda Cosmetics, la marca que tiene hace tiempo de forma online. Entre medio del tumulto de gente en el Abasto Shopping, la empresaria habló con LAM y se refirió a Antonela Roccuzzo.

Luego de hablar de todo sobre su visita a la Argentina, su felicidad de abrir un local, de su madre y por supuesto de su marido, Mauro Icardi, Wanda Nara contestó todo sobre cómo se lleva con las mujeres de los demás jugadores del PSG y desmintió ciertos rumores que la vinculaban con la mujer de Lionel Messi, Anto Roccuzzo.

Ante el inesperado móvil con la empresaria, las “angelitas” aprovecharon para hacer todo tipo de ida y vuelta con la pareja de Mauro Icardi para consultarle por su vínculo con Roccuzzo y verificar los rumores de su enemistad. Sabiendo que es totalmente sincera, las panelistas apuntaron al mito de que las mujeres de los jugadores no la quieren, a lo que ella respondió:

“No sé, es un mito. La otra vez que vos dijiste algo la mujer del jugador me escribió por privado y me dijo que no entendía por qué estaban diciendo eso. Yo no tengo ningún problema con ninguna mujer de ningún jugador”, expresó, contundente.

¿Con la mujer de Messi te llevas bien? Apuntó rápidamente Pía Shaw. “Con Antonela me llevo re bien. Compartimos los cumpleaños, ella viene a los cumpleaños de mis hijos y yo voy a los de ella. ¡Eso hacemos!”, sentenció Nara. “Acompañamos a nuestros maridos y nada más, no es que vamos a comer a un restaurante a la noche porque no lo hace nadie”, concluyó.

Fuente:la100.cienradios.com