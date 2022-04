Siempre quieren estar prendidos en algo

Rafaela va a seguir padeciendo tener una sola jueza para cuatro juzgados solo por que Omar Perorti no puede poner a su "amigotes" y los legisladores de la oposición le pusieron un freno a sus intenciones desmedidas y alocadas.

La actitud del gobernador es lamentable pero en nada nos debe sorprender, es la misma que tienen la generación de estos políticos inútiles y corruptos que desde hace más de 30 años venimos padeciendo y así nos va.

Seguramente que somos responsables de que ellos estén ocupando cargos, seguramente que somos cómplices de sus mamarrachos y nos debemos hacer cargo al menos una vez.

La casta que nos gobierna no da para más, son la mayoría corruptos e inescrupulosos y lo mismo les da que los ciudadanos estemos bien o no, a ellos solo les interesa hacer negociados y poder seguir "currando", es lo único que saben hacer.

Lo que sucede con la designación de nuevos jueces es un claro ejemplo. Como Perorti no puede poner a todos los amigos que el querría, no tuvo mejor idea que retirar el pliego que había enviado. "Todos o ninguno" fue la determinación que tomó. Que la gente padezca la mora judicial no le importó, primaron sus intereses personales y los "chanchurros" políticos.

A esta altura los nombres de los jueces propuestos ya están absolutamente manchados y muchos salpicados por el accionar de los inescrupulosos de siempre.

Están acostumbrados a "rosquear", no saben otra cosa y esa es la causa de la decadencia que tenemos como país.

Hay que echarlos del poder con la herramienta democrática más letal que los ciudadanos tenemos. No hay que votarlos más, nunca van a cambiar.