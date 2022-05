Eugenio Zaffaroni sobre el lawfare: «Sigue funcionando»

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, aseguró que el lawfare sigue existiendo entre los letrados. El ex representante de la Corte Suprema de Justicia se expresó sobre el armado de causas, la persecución de la Justicia a políticos, empresarios y sindicalistas. Además pidió que se haga una reforma sobre este tema ya que, al momento, no tiene solución alguna.

El jurista se refirió al lawfare, una palabra que ha nombrado en varias ocasiones Cristina Fernández de Kirchner y los sindicalistas que fueron espiados durante la gestión de Mauricio Macri. Ante eso, Zaffaroni aseveró que es una herramienta del Poder Judicial y que, si no hay una reforma, seguirá en funcionamiento ya que «nadie fue preso» por la persecución judicial.

«El lawfare sigue funcionando. No hay ninguna arma que se haya desmontado. Lo vemos en las cinco causas de espionaje ilegal y no pasa nada. El lawfare es persecución selectiva de opositores, es decir ejercicio selectivo de poder punitivo», comentó Eugenio Zaffaroni en C5N. Reiteró que la Justicia conoce las formas de perseguir y que eso debe «desarmarse» llamando a la gente a que apoye una reforma.

Su análisis terminó desembocando en el Gobierno nacional. El abogado dedicado al derecho penal apuntó contra el oficialismo por no hacer nada al respecto: «No lo veo decidido al Gobierno, pero es necesario un proyecto. El Gobierno dice que es imposible y yo admito que no se tenga los votos en las Cámaras, pero hay que tener un proyecto para luego convocar a la gente y encolumnarla», indicó.

Por otro lado reflexionó sobre el máximo tribunal de Justicia, donde él formó parte: «Es la más chica del continente y de Europa. Sería hora de federalizar la Corte. El presidente podría emitir un decreto de autolimitación y luego que le pida a cada gobernador que le proponga dos candidatos, un hombre y una mujer, y comprometerse a enviar al Senado un pliego. Haríamos una corte de 24 ministros y tendría el apoyo de los gobernadores», concluyó.

Con información de www.elintransigente.com