La anécdota paranormal de Ramiro, el hijo de Rodrigo Bueno, con su papá: “Me lo mandó él”

Cuando se están por cumplir 22 años de la muerte de Rodrigo Bueno, su música sigue tan vigente como entonces: se lo extraña en los escenarios pero sigue presente en el afecto de sus fans. Y su hijo Ramiro reveló que lo siente muy cerca, que su presencia es permanente y se manifiesta de diversas formas.

Invitado a Flor de Equipo, en hijo de “El Potro” contó que no hace mucho tuvo uno de esos episodios tan particulares que lo conectan con su padre. “Hace nada grabé un video clip para un tema nuevo que estoy preparando de un álbum que estoy por sacar dentro de poco de hip hop”, contó el joven de 25 años, que se parece mucho a Rodrigo cuando tenía su edad.

“De la nada se me acerca un chico”, relató. “Estábamos grabando en exteriores, a la noche, allá por la zona sur, y se me acerca y me empieza hablar: ‘Hermano como te puedo encontrar, en las redes, porque yo soy del Barrio Rodrigo Bueno’, y yo digo, ¡no puede ser! No lo podía creer”, contó.

En ese punto, todos reaccionaron sorprendidos y emocionados. “Y digo no puede ser, y el camarógrafo, Hernán, se reía”, sigue recordando Ramiro. “Y le digo: ‘Querés quedarte re flasheado con algo? Yo soy el hijo’. Se quedó duro”, explicó. Y contó que siguieron grabando con este joven: “Se le puso la piel de gallina, se emocionó, lo hice salir en el video”.

“Es un mensaje que te mandó tu papá”, le dijeron en el programa, y Ramiro asintió: “Me lo mandó él, él está siempre, siempre presente en estas cosas”. Y remarcó que estaban grabando muy lejos del barrio que lleva el nombre de su padre.

El hijo de Rodrigo Bueno comentó que conserva un video de su padre cantando “el rap cordobés”, donde El Potro tiraba free -style. “Improvisaba sobre la música, y decís ‘loco este tipo era un visionario’”.

