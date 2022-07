Javier Milei cargó contra a Silvina Batakis: "Tiene el CUIL invicto"

El diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei se refirió a la reciente designación de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía. “Me genera cero esperanza”, expresó.

El referente liberal cuestionó a la flamante funcionaria por no haber trabajado nunca en el ámbito privado. “Tiene el CUIL invicto”, dijo en declaraciones a LN+. Milei la calificó de ser una “ministra troska” y de ser “un parásito”. Y agregó: “Es parte del problema no de la solución”.

“Lo que más me preocupa de la casta política es su desconexión con la realidad, gente que nunca trabajó en el sector privado. El mejor ejemplo es Batakis, nunca tocó un laburo en el sector privado. No es la única, la pseudo oposición tiene un montón de esos parásitos. Además, no tienen contacto con la gente, están desconectados y no se dan cuenta”, opinó el precandidato a presidente.

Según diagnosticó, la Argentina está frente a un escalabro macroeconómico y el Gobierno no tiene reputación. “Como si todo esto fuera poco, los números distan de ser los correctos”, lanzó Milei.

Consultado sobre si se reuniría con Cristina Fernández de Kirchner como hizo el economista Carlos Melconian: “No”, dijo categórico, y argumentó: “Mis propuestas las hago públicamente”. Entonces, aseveró: “Yo sé qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y a diferencia de todos los demás, yo tengo las agallas”.

Con información de www.ambito.com