Rodrigo de Paul rompió el silencio sobre su conflicto con Camila Homs: “No llegamos a nada”

El conflicto legal entre Rodrigo de Paul y Camila Homs recién está comenzando. Luego de su escandalosa separación a finales del año pasado, la expareja comenzó una mediación hace un par de semanas para determinar el monto de la cuota alimentaria que deberá pagar el futbolista para la manutención de sus dos hijos, Francesca y Bautista.

Sin embargo, todo parece indicar que no habrá ningún acuerdo entre las dos partes. “La diferencia en pesos, entre lo que ella exige y lo que él pretende darle son cinco millones de pesos por mes, en cuanto a alimento”, aseguró Rodrigo Lussich. “La compensación económica la decide un juez, en base a lo que él gano y a lo que ella dejó de ganar por estar a su lado. Si no acuerdan, van a juicio”, agregó.

En el programa de hoy de “Socios del Espectáculo”, Paula Varela, una de las panelistas del ciclo de El Trece, reveló una charla que mantuvo con Rodrigo de Paul el fin de semana pasado. El mediocampista de la Selección Argentina había ido al Luna Park para ver un espectáculo infantil junto a sus hijos, y en un intervalo de la obra, aprovechó para dialogar con la periodista.

“Fui, me acerqué, le empecé a hablar y el pibe me contestó”, detalló Varela. “Se dio vuelta, me miró y ya hizo sonrisa picarona”, añadió. “Le digo ‘ya sabés más o menos quién soy, ¿no?’ y me dijo ‘sí, sí, los conozco’”.

Tras su presentación, la panelista aprovechó para consultarle acerca del conflicto legal que mantiene con Camila Homs. “Después le dije: ‘Rodri ¿al final con Cami todo mal?’. Y él me dice ‘si si, no llegamos a nada. Esto sigue para adelante’”, confesó.

“Lo que está pidiendo es medio saladito, ¿no?”, le repreguntó Paula Varela, quien recordó la sonrisa del mediocampista al escuchar esas palabras de su boca. “Sí, es mucho. No hay ningún tipo de arreglo”, sentenció de Paul.

Fuente: la100.cienradios.com