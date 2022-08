Piden expulsar a José Luis Espert de Diputados por pedir un límite de natalidad en barrios pobres

En la agrupación Somos Barrios de Pie presentaron un proyecto para expulsar a José Luis Espert de la Cámara de Diputados. Además, desde esta misma entidad se concentraron en la puerta del Congreso de la Nación para pedir la destitución del diputado liberal, quien en los últimos días pidió poner un límite a la natalidad en los barrios de bajos recursos.

«El proyecto pone de manifiesto que los dichos de Espert en relación a que en los sectores populares se tienen hijos/as para cobrar planes sociales, y de esa forma se crían delincuentes, violadores y asesinos. Es claramente una muestra del odio de clase que el diputado tiene para con el sector», expresó Natalia Souto, diputada del Frente de Todos, al respecto en un comunicado.

En este mismo sentido, pidió «unir esfuerzos para salir adelante y poner como prioridad la mejora de la calidad de vida de los sectores populares, que son quienes peor la vienen pasando». En este mismo sentido, afirmo que «mensajes como este sólo abonan a crear más divisiones sociales y generar odio sobre un sector que históricamente ha sido estigmatizado«.

¿Qué dijo José Luis Espert?

Lo que desató este enojo en la agrupación Somos Barrios de Pie fueron las declaraciones de José Luis Espert hace días atrás. El economista pidió controlar «la natalidad en los barrios pobres para que Argentina no se convierta en una gigantesca villa miseria». Estos dichos fueron tildados como «una muestra de odio de clase» desde la organización.

«Si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en los próximos años. Marchen lo que quieran y que me expulsen de donde sea. No me arrepiento de haber pedido auditoría, límite en el tiempo y condicionamiento a los planes sociales. No me arrepiento de haber pedido limitar a 2 hijos (flia. tipo) la AUH, ni educación sexual en las villas. Eso pedí», reiteró Espert.

