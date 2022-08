Hay desconfianza sobre los manejos económicos de Castellano

La oposición desconfía de los manejos en los números por parte del Intendente Luis Castellano y específicamente se centraron en los proveedores del Estado.

Es por ello que en esta oportunidad se pedirá un informe para que el ejecutivo local pueda evacuar las dudas que los concejales tienen, pero en los pasillos del Concejo se escucharon voces de disconformidad y algunos hasta llegaron a sugerir que tendría que intervenir la justicia, ya que se observaron algunas anomalías de consideración que estarían afectando seriamente a algunas áreas.

Uno de los concejales consultados por este medio fue tajante al manifestarnos : "Veo cosas raras y que no me gustan, hay números que no cierran y si las explicaciones no son satisfechas, no nos va a quedar otra que recurrir a la justicia".

Quizá la inminencia de la contienda electoral del año próximo que ya esta en escena, posibilite que los números de Luis Castellano sean auditados, y nada mejorque sea la justicia quien lo haga.