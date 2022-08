La brutal patada de un defensor de Agropecuario que sacó de la cancha a Zeballos: el desconsolado llanto del juvenil de Boca Juniors

None

Casi fuera de contexto fue la patada que Milton Leyendeker le propinó a Exequiel Zeballos al minuto 5 del partido que enfrenta a Boca Juniors y Agropecuario, en Salta, por los octavos de final de la Copa Argentina. El Changuito encaró como extremo izquierdo, le sacó varios cuerpos de ventaja a sus marcadores y el número 2 fue directamente a buscarlo para amedrentarlo. El juez Nicolás Ramírez, en primera instancia le sacó amarilla, pero luego se rectificó y le enseñó la roja.

La decisión del colegiado que fue confirmado como principal tras la lesión de Ariel Penel fue acertada y vale mencionar que es reglamentario que haya cambiado de parecer ya que todavía no se había reiniciado el juego cuando finalmente expulsó al defensor del Sojero. Las imágenes mostraron que el asistente Pablo González y el cuarto árbitro Mariano Negrete se acercaron para advertirlo de la gravedad de la entrada.

Luego de los forcejeos, empujones y protestas de uno y otro lado, el referí le mostró el camino hacia las duchas a Leyendeker, que lo agarró a Zeballos a la altura de la rodilla y lo sacó literalmente de la cancha. Sentido fuera del límite del terreno, el santiagueño tuvo que ser atendido por los auxiliares médicos, que le recomendaron a Hugo Ibarra que no continuara en cancha por el fuerte dolor que la patada le provocó.

El número 7 de Boca rompió en llanto en el banco de suplentes, víctima de la impotencia, por el dolor y no haber podido aprovechar una titularidad de la que no gozaba hacía tres partidos (la última vez había sido contra Argentinos Juniors en La Paternal por la Liga Profesional). Los médicos le tuvieron que inmovilizar el tobillo derecho, zona afectada. En principio, su sustitución fue por precaución, pero los estudios a los que será sometido en la jornada de mañana determinarán si hay lesión o no. Sebastián Villa apresuró su entrada en calor y fue quien lo reemplazó. En tanto, Diego Osella también rearmó sus líneas por la inesperada expulsión y modificó a Nahuel Luján por Lucas Vesco.

Ya de cara al complemento, Zeballos reapareció en el banco de suplentes con una bota walker. Se informó que, de movida, no se registró fractura. No obstante, buscarán descartar también que se trate de un esguince de tobillo derecho (por la inflamación). El próximo compromiso del Xeneize será este domingo, cuando visite a Racing por la Fecha 13 de la Liga Profesional en el estadio Presidente Perón (arrancará a las 20:30).

En el inicio, se registró una situación inesperada y lamentable: será recordada como una de las patadas más violentas de la historia de la competición.

Fuente: Infobae