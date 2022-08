El filoso posteo de Wanda Nara contra la prensa argentina: “Solo se necesita usar el sentido común”

Los últimos días de la vida de Wanda Nara han estado entre polémica y polémica. No solo por la abrupta noticia de su divorcio con Mauro Icardi, quien la engañó a finales del año pasado con la China Suárez, sino también debido a las denuncias realizadas por Carmen Cisnero, su ex empleada. En medio de esto, la prensa de argentina no ha parado de criticarla, por lo que la rubia no dudó en responderle.

Ya sea en programas de espectáculos, o a través de medios digitales, Wanda Nara se ha convertido en el blanco de críticas debido a los últimos detalles que se han sabido acerca de las denuncias de su ex empleada. De acuerdo con Carmen, no solo la empresaria la había dejado viviendo en pésimas condiciones en su casa de Milán, sino que tampoco le pagaba su sueldo desde hace varios meses atrás y no quería enviarle el pasaje que le había prometido para volverse a Buenos Aires.

La respuesta de la mediática fue responder sus dichos mediante la vía judicial, a través de un comunicado que hizo público a través de sus redes sociales. Sin embargo, eso no puso un freno a las constantes críticas que comenzó a recibir desde hace semanas atrás y, por ese motivo, decidió salir a responderlos.

Mediante su cuenta personal de Instagram, Wanda Nara interactuó con algunos de sus seguidores, quienes no dudaron en darles palabras de apoyo en medio de la tensa situación que está viviendo. “Solo decirte que es admirable tu postura ante tanta maldad y envidia de la prensa argentina”, le comentó por la cajita de preguntas a la rubia.

Ante el comentario del usuario, Wanda Nara no dudó en responder: “No son todos, son un pequeño grupo. Hay muchísimos periodistas y personas del medio que son personas primero y se preocupan, preguntan y hablan con respeto y coherencia. Muchas veces solo se necesita usar el sentido común y dejar de lado la envidia o maldad. Ahí la vida fluye más liviana y atraen cosas positivas a sus vidas”.

