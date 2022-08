La venenosa reacción de Silvina Luna cuando Mica Vázquez contó que Fernando Gago jugaba a dos puntas: “Dice que sí”

Esta semana fue bastante movida para Mica Vásquez, ya que volvió a los medios para recordar el noviazgo que mantuvo hace varios años atrás, con el ex jugador y actual DT de Racing, Fernando Gago. Ante algunas declaraciones, así fue la reacción de Silvina Luna, quien también fue pareja del ex Boca.

Resulta que en el programa “Antes que nadie”, por LuzuTv, la actriz dio detalles sobre lo que fue su separación con Gago y que se había enterado que la había engañado con la tenista Gisela Dulko (con quien estuvo casado y tuvieron tres hijos).

Este sábado, Mica Vásquez, estuvo invitada en “PH Podemos Hablar” y obviamente que habló del tema y fue por más, porque ademas se contar los pormenores de su separación, reveló más infidelidades que sufrió.

“¡Me cagó con media Argentina y con media Europa!”, dijo ante la atenta mirada del conductor del programa, Andy Kusnetzoff, quien le había preguntado cuales habían sido las causas por las que había terminado la relación.

En ese momento, ante la revelación de diferentes infidelidades, el conductor, ni lerdo ni perezoso, le pidió que ejemplifique y ella recordó: “Me pasó hace poco que me encontré con una amiga de Silvina Luna”.

Y continuó: “me dijo en modo anécdota: ‘Cuando vos salías con Fer, él hablaba con Silvina al mismo tiempo para decirle que estaba en Madrid, que vaya cuando quiera’. Y ahí estaba yo también, y ella me lo contó diciendo: ‘Silvina no sé si sabía’”.

Pero mientras Mica Vásquez contaba eso, Silvina Luna estaba mirando el programa junto a Locho Loccisano, quien grabó la reacción de la ex participante de “Gran hermano” y luego lo compartió en sus stories en Instagram.

“¡Uh, Silvi, no!”, dijo el exparticipante de “El Hotel de los Famosos” cuando Mica Vásquez relataba su historia con Fernando Gago. Silvina Luna, con una mezcla de sorpresa y nervios, solo atinó a reírse mientras degustaba un postre y solo agregó: “Es verdad, a dos puntas”.

Locho profundizó el tema: “Vos estabas hablando con él y prendiste Intrusos y lo viste que se iba con esta piba de viaje”. “Claro, se iba”, confirmó Silvina Luna. Majo Martino, quien también estaba agregó: “Él no le había dicho que estaba de novio”. “No, no me dijo. Estaba a dos puntas”, asintió la es Gran Hermano.

