El mismo Perotti de toda la vida

Varias horas después de que lo hiciera buena parte de la dirigencia peronista nacional y provincial, el gobernador Omar Perotti sumó su respaldo este martes por la noche a Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del proceso judicial que atraviesa.



La escueta expresión del mandatario a través de las redes sociales ahorró calificativos; se planteó sólo como "una adhesión al apoyo" del Partido Justicialista para con la ex presidenta, más el deseo de que "se garantice un proceso de imparcialidad e independencia que debe tener la justicia". Y adjuntó el texto del documento emitido por el Frente de Todos que replicó hasta el mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández. Es el texto que advierte sobre una "persecución judicial y política que viene sufriendo Cristina de manera sistemática". "Repudiamos estos actos que atentan contra la democracia, la república y el estado de derecho", plantea el escrito.

Adhiero al apoyo de nuestro partido a @CFKArgentina, deseando que se garantice un proceso con la imparcialidad e independencia que debe tener la justicia. pic.twitter.com/W0qyrPgOFH — Omar Perotti (@omarperotti) August 23, 2022





Las voces

La aparición tardía de la manifestación de Perotti le valió algunos reproches de hombres de su propio partido. Fue el diputado peronista Luis Rubeo quien ya el martes por la mañana le reclamó que se expidiese. "No veo ninguna manifestación de Perotti defendiendo a la compañera Cristina. Seguro si tocaban algún interés corporativo que él acostumbra propugnar, salía rápidamente. Un gobernador peronista la defendería sin dudarlo", planteó el legislador.

Es que desde el lunes por la tarde/noche, mientras en todo el país se generaban desde el peronismo manifestaciones de apoyo a la ex presidenta, desde la Casa Gris imperaba el silencio. No sólo estaba ausente la voz del gobernador, sino también la de su núcleo político más cercano. La única integrante del gabinete que sí se expidió fue la ministra de Infraestructura, Silvina Frana. "Las irregularidades en el proceso penal y la persecución judicial y mediática a Cristina dañan el ejercicio de los derechos políticos de los argentinos. Y generan un antecedente nefasto sobre el principio de responsabilidades para quienes tienen personal a su cargo. El derecho a juicio es una de las garantías fundamentales de nuestro sistema democrático", había escrito la funcionaria. En el peronismo, Frana se identifica con el sector que en Santa Fe lidera María Eugenia Bielsa.





Después de Perotti

Antes de que se conociese la expresión del gobernador, se expidieron varios referentes del peronismo de Santa Fe. También hubo comunicados de la propia cúpula del Partido Justicialista santafesino y del bloque de diputados justicialistas de la provincia. En este último caso, el comunicado manifestando "solidaridad" con Cristina se emitió minutos después de las siete de la mañana del martes.

Unas catorce horas después, y luego de lo que hiciese incluso el gobernador, también empezaron a aparecer – siempre en redes- las manifestaciones de otros ministros del Ejecutivo. Fue el caso del ministro de Gestión, Marcos Corach; y de la ministra de Gobierno, Celia Arena. "La democracia argentina se lesiona cuando se pretende restringir la representación política de un sector de la sociedad. El evidente sesgo en el juicio que afronta Cristina es un claro ejemplo de ello", escribió la funcionaria. "Siempre – acotó-, vamos a trabajar por la revalorización de la política y del estado de Derecho. Señalar complicidades judiciales, lejos de atentar contra la República como quieren hacernos creer, es contribuir a su fortalecimiento a través de los controles mutuos, que son su esencia".

Corach, por su parte, escribió haciendo hincapié en la identidad justicialista. "Los peronistas – sostuvo- sabemos de persecuciones y proscripciones. Sabemos, incluso, de cosas peores. Es parte de nuestra historia. Y esto es así porque somos un movimiento que defiende los intereses del pueblo frente a los que, cegados en su ambición, están dispuestos a todo. Por eso estamos junto a Cristina. Porque si la justicia se corre de su deber de imparcialidad y toma partido, no solo ella está en riesgo. Es la Argentina y los argentinos y argentinas los que estamos indefensos y en peligro", concluyó.

Con información de El Litoral, sobre una nota de la periodista Ivana FUX