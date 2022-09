«Hubo personas que se fueron directamente del barrio»: la angustia de los vecinos de Cristina Kirchner

Las manifestaciones que inundaron las calles de Juncal y Uruguay (Recoleta) en apoyo a Cristina Kirchner despertó el cansancio y el fastidio de los vecinos que se vieron afectados económicamente y socialmente. Uno de los residentes reconoció que hoy las viviendas de la zona valen menos y que son «invendibles» por los constantes actos políticos kirchneristas y el desorden vial.

«El local de al lado está en venta o en alquiler, pero en ese local no podés poner nada», comentó Eduardo Serenellini, conductor del noticiero de La Nación+. Luego, el movilero se acercó a los edificios aledaños al domicilio de la vicepresidenta y demostró las marcas de algunas balas de goma en vidrios y pintadas invasoras de militantes en otras propiedades privadas.

«Hablé con un vecino que tuvo que venir a buscar a su hija, porque no podía dormir por los ruidos molestos. Hay gente que puso el departamento en venta y hubo personas que se fueron directamente del barrio«, comentó un vecino que vive cerca y conoce en detalle lo que ocurre en esta zona desde el punto de vista inmobiliario.

«Poner el departamento en venta acá es invendible, porque con todo esto nadie va a venir a comprar. Tengo un conocido que vive en frente de estos edificios que compró hace un año y medio y hoy no valen nada. No hay comprador. Incluso están invadiendo (con carteles y pintadas) la medianera del vecino ¿A quién le gustaría que en el frente de tu casa te pongan todos estos carteles? No es lógico», expresó el hombre de 75 años.

«Yo tengo casi 75 años y tengo a mi mujer que le agarró un ataque de pánico por el temor a escuchar. Somos todos iguales, si la vicepresidenta quiere paz, nosotros también… por el bien de todos», concluyó el vecino. Luego, una de las panelistas del programa divulgó una información reciente y dijo: «Existe la versión de que Cristina se mudaría a San Telmo».

* Para www.elintransigente.com