“Cola de paja”: la chicana de José Luis Gioja al PRO en medio de la extrema tensión política y social

El horno no está para bollos, dice el popular refrán. Sin embargo, el diputado nacional del Frente de Todos José Luis Gioja se tomó unos minutos para chicanear duramente a sus pares de la oposición. Específicamente, al bloque del PRO, que, en la sesión especial del sábado, tras votar el repudio al ataque sufrido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, se retiró del recinto sin participar del bloque de discursos. “Tienen cola de paja”, apuntó el exgobernador de San Juan.

“Entendemos que el Poder Legislativo, como representantes del pueblo que somos, tenía que hacer algo ante un hecho inadmisible, condenable, que nos conmovió a todos y por supuesto afectó a la vicepresidenta”, sostuvo Gioja en declaraciones a La 990. Y agregó: “La sorpresa es que todavía hay muchos sectores que no entienden, y esto es todavía preocupante, que se puede hacer política con el odio, con el resentimiento, con la agresión, con estas cosas”.

Asimismo, lamentó los dichos de la titular del PRO, Patricia Bullrich, a los que caracterizó de insuficientes debido a la magnitud del suceso y enfatizó en que “el odio no lleva a ningún lado”. “Intentamos pararnos todos juntos y repudiar el hecho, desde una sola óptica. Por eso la sesión el sábado, por eso el contenido de la declaración que queríamos que fuese en línea con lo que fue la de la plaza el día anterior”, afirmó Gioja en referencia a la movilización en Plaza de Mayo.

Luego, remarcó que “había que negociar, por eso hubo labor parlamentaria y reuniones previas, y se llegó a lo que se llegó”. “La gran mayoría de los que integramos esta mitad del poder del Estado acordamos con la declaración y el repudio del hecho, nos solidarizamos con la vicepresidenta, condenamos y decimos que esta no es la forma de actuar en democracia”, amplió el legislador.

Gioja apuntó contra el PRO y también contra Milei

En torno al accionar de un sector de la oposición en el recinto, Gioja afirmó: “La gente del PRO tuvo una postura curiosa, de aprobar la declaración y no escuchar discursos. Fue muy formal el presidente de su bloque, leyó lo que dijo cuidando cada palabra. Estuvieron y repudiaron juntos con nosotros, pero no se aguantaron los discursos, porque parece que tienen cola de paja y los que tienen cola de paja tienen miedo de que se les queme”, fustigó.

En la misma línea, añadió: “Los discursos fueron todos en la misma tónica en describir una realidad que es la que se describe en la declaración de la plaza y del presidente y todos los actores. Lamentos que la presidenta del PRO no haya hecho una declaración en este sentido, no lo lamento de la ultra derecha porque hacen lo que quieren”. Asimismo, el legislador criticó también la postura de Javier Milei, y afirmó que con los libertarios “no puede acordarse nada” porque “hacen lo que quieren”.

“Hay que defender la democracia. Cada uno tiene sus bemoles, está la posición de la izquierda que no acordaba con la paz social, y la ultraderecha con la que no puede acordarse. Milei ni siquiera conduce a las reuniones de labores parlamentarias, es como si estuviera afuera, hace y dice lo que quiere y no coincidimos ni con lo que hace ni con lo que dice”, cuestionó el exmandatario sanjuanino.

“Dios es argentino y peronista”

En este sentido, Gioja remarcó: “Muchos no miden que hubiese pasado ni qué estaríamos viviendo en la Argentina si esa bala salía. Hay otros que para ellos es un tema simplemente policial, pero a ese razonamiento no se le puede oponer nada. Lo que intentamos es que la mayoría del cuerpo se exprese”, planteó el diputado por la provincia de San Juan. “Tuvimos mucha suerte, Dios es argentino y peronista por eso la bala no salió”, concluyó.

* Para www.elintransigente.com