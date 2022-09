La lista de todos los ganadores de los Premios Emmy 2022

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión entrega los prestigiosos Premios Emmy a lo mejor de la pantalla chica y anoche volvió a realizarse una ceremonia presencial, luego de tres años, por la pandemia del coronavirus.

La 74a. edición de los Premios Emmy contó con la presencia de guionistas, directores, actores, actrices y todos los que trabajan en el mundo de la televisión. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, todo fue brillo y glamour.

Pero lo que al publico más le interesa es saber quienes fueron los ganadores de esta edición y como mejor actor en miniserie o film televisivo, la estatuilla se la llevó el reconocido Michael Keaton por “Dopesick”. Como actor de reparto en miniserie o film televisivo ganó Murray Bartlett (The White Lotus).

Siguiendo con miniserie limitada o antología, el mejor director fue para Mike White (The White Lotus) igual que mejor guion. Mejor actriz de reparto en miniserie o film televisivo: Jennifer Coolidge (The White Lotus) y mejor actriz en miniserie o film televisivo: Amanda Seyfried (The Dropout).

Pasando al drama, el mejor actor fue Lee Jung-jae (El juego del calamar), mejor actriz protagonista en drama: Zendaya (Euphoria). Actor de reparto en drama: Matthew Macfadyen (Succession) y Actriz de reparto en drama: Julia Garner (Ozark).

Con respecto a mejor director en serie de drama: Hwang Dong-hyuk (El juego del calamar) y el mejor guion en serie de drama fue para Jesse Armstrong (Succession). Como mejor drama ganó la serie Succession.

Pasando a la comedia, mejor actor protagonista en comedia: Jason Sudeikis (Ted Lasso), Actriz protagonista en comedia: Jean Smart (Hacks). Actriz de reparto en comedia: Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) y actor de reparto en comedia: Brett Goldstein (Ted Lasso).

El mejor guion en serie de comedia fue para Quinta Brunson (Abbott Elementary) y mejor Mejor director en comedia: M.J. Delaney (Ted Lasso). EL premio a la mejor serie comedia tambien fue para Ted Lasso.Por ultimo, están los premios Emmy de mejor serie de sketchs y variedades: Saturday Night Live (NBC), mejor programa de variedades: Last Week Tonight With John Oliver (HBO) y mejor programa de competencias: Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls (Amazon Prime Video). El mejor guion en especial de variedadesfue para Jerrod, mientras que el Premio Emmy a la mejor miniserie fue para The White Lotus (HBO).

