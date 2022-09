La reacción de Rodrigo de Paul al provocador y fogoso video de Tini Stoessel y Tiago PZK

La relación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel volvió a estar en la mira de sus seguidores debido al último video musical que lanzará la cantante junto a Tiago PZK, en este se los ve muy acaramelados y fogosos frente a la cámara. En las últimas horas, el futbolista dio a conocer su opinión.

La polémica comenzó debido a que en la canción El último Beso, Tiago y Tini se mostraron muy cercanos para el gusto de sus seguidores. Rápidamente comenzaron a exigir la reacción del mediocampista del Atlético de Madrid, ya sea para saber su reacción como para bromear sobre la situación.

Lejos de mostrarse molesto o celoso por las imágenes, el futbolista de la Selección apoyó el lanzamiento de su novia y despertó un sinfín de comentarios. “Temónnn”, escribió Rodrigo junto a un emoji con forma de corazón y otro de fuego. El comentario quedó nada más y nada menos que debajo del comentario de Tiago, quien se mostró eufórico por el sencillo: “Dale amiga que rompemos”.

Los comentarios en la respuesta de de Paul no tardaron en llegar. “Amigo date cuenta”, “sos muy tibio amigo”, “Vos traenos la copa rodri”, “Qué onda Rodri si pinta bronca la re zapateamos”, “amigo no mires esto tenés que estar de 10 para el mundial”, “por favor decime que estás bien y que no pasa nada”, “Pensa en el mundial Rodri !! Cómo va a hacer eso”, son tan solo algunos de los comentarios que se pudieron encontrar.

Por su lado, Tini Stoessel habló acerca de la producción del nuevo tema a través de sus redes sociales: “Nos divertimos muchísimo en el proceso. Me encantó haberlo conocido y compartir música con él. Es demasiado talentoso y buen compañero. Estoy muy feliz de que por fin vayan a conocer esta canción”.

