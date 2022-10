Una periodista le puso fecha a la vuelta de Messi al Barcelona, conmovió a España y revolucionó al PSG

None

“1 de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça”. Un tuit que sacudió Argentina, España y Francia. La periodista argentina Verónica Brunatti, vinculada al periodismo de Cataluña, aseguró que Leo volverá a jugar en el Barcelona a partir de la próxima temporada cuando se termine su contrato con el Paris Saint Germain.

La información empezó a circular con mucha fuerza en redes sociales y tuvo repercusión en los tres países donde el futuro de Messi se sigue con especial atención. La contracara de la gran expectativa que se generó en Barcelona fue la preocupación que generó en París.

La periodista sacudió el mediodía argentino y la media tarde en España y Francia con una información que, si bien no está confirmada por ninguna fuente oficial, causó impacto. Sin embargo, desde el entorno del jugador se dice que nada está escrito y que su futuro lo decidirá después del Mundial. PSG promete insistir y mucho para renovarle.

Desde Barcelona aseguran que Messi tiene las puertas abiertas para volver, aunque el entrenador Xavi Hernández aclaró que todavía no es tiempo de hablar de Leo porque sería perjudicial para él. De todos modos, el tema económico no sería un aspecto menor, y así lo dejó en claro la semana pasada Eduard Romeu, vicepresidente del club, que se encarga de la parte económica: “Si volviese sería gratis, así que sería viable dentro de mi área, aunque no lo tengo contemplado dentro del presupuesto”.

Por su parte, en Francia se generó mucha preocupación sobre la situación de Messi porque le queda un año de contrato con el Paris Saint Germain y luego tendrá que decidir qué quiere hacer con su carrera. La idea del club es ofrecerle un año más (hasta 2024) con la posibilidad de extenderlo por otra temporada (hasta 2025) por 30 millones de euros anuales.

Fuente: TN