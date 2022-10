"Más contento que perro con dos colas"

Este miércoles, en las instalaciones del Complejo Cultural Viejo Mercado (CCVM) se realizó la apertura de los sobres para la Licitación Pública de la obra hídrica de canalización del Bajo Peretti.

La obra permitirá mitigar los efectos producto de los anegamientos, en un bajo natural ubicado unos 4 km hacia el sur de Rafaela. Con un presupuesto actualizado que ronda los 850 millones, se presentaron ocho oferentes. El plazo de ejecución es de 18 meses.

Estuvieron presentes el intendente Luis Castellano; el Subsecretario de Desarrollo Hídrico y Comités de Cuenca del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Mariano Diez; y el Senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo.

Además, participaron el Diputado Provincial, Juan Argañaraz; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero y concejales; y los presidentes comunales de Susana, Alejandro Ambort; el de Villa San José, Julio Forni; de Presidente Roca, Marcelo Bocco; de Saguier, José Torres.

El intendente Luis Castellano expresó: "Esta apertura de sobres es un hecho importante de la gestión, pero también simbólico. Alcides Calvo ha recorrido municipios y comunas en momentos de tremendas inundaciones, que hoy no nos damos cuenta porque estamos pasando la sequía. Pero gran parte de ese sector ha sido el que fue tremendamente perjudicado por inundaciones en años anteriores".

"Conflictos importantes también se han dado porque cada uno trata de cuidar que no se le inunde su campo y trata de abrir para que le vaya al que está más abajo, y así sucesivamente. Esto es como consecuencia de no tener un plan hidráulico y de no concretar obras que son de carácter metropolitano, regional y que las tenemos que gestionar entre todos".

Proteger la producción

"Esta obra beneficia fundamentalmente al sector agropecuario. Pero en definitiva, estamos beneficiando a la producción de la región. Estamos generando la posibilidad de que no vuelva a suceder lo que pasaba años anteriores, donde una importante cantidad de productores quedaba con hectáreas anegadas como consecuencia de esto. La situación de cada una de las comunas era preocupante ya que veían afectados, incluso, sus sectores urbanos a raíz de las lluvias", explicó Castellano.

"En mi gestión anterior, hay algunos de los productores que estuvieron en mi despacho y gestionamos ante el Gobierno de la Provincia la posibilidad de que esta obra se desarrolle. Pero es el actual Gobernador Omar Perotti quien tomó la decisión política para que esta obra se haga, se construya y se licite", enfatizó.

"Hay que mirarlo desde lo simbólico porque no queremos que vuelvan a suceder ese tipo de eventos nunca más. El cambio climático es algo que amenaza permanentemente. Hoy estamos en el periodo seco. Pero sabemos que va a venir La Niña y que vamos a tener períodos de mucha lluvia. Es por eso que estamos utilizando esta etapa seca para hacer obras de canalización. A nivel de gestión hay que destacar, acompañar y agradecer", cerró Luis Castellano.

Apoyar al sector agropecuario

Por su parte, Alcides Calvo, contó: "Cuando este proyecto surge, parecía muy lejano, que no se no se podía hacer realidad. Y hoy estamos cumpliendo con ese objetivo. Un proyecto que son más de 800 millones de pesos a valor actual, y que muestra claramente que, a diferencia de otras obras, tenemos que trabajar a contraposición, cuando no llueve porque está seco y hay que aprovechar".

"Lamentablemente la gestión anterior del Gobierno Provincial no lo hizo, y ahora hemos comenzado a trabajar con una demanda realmente muy importante de la gente de Sunchales por el tema de canal Norte; una obra que hoy estamos superando los 100 millones de pesos. Se están instalando los obradores para poder darle redeterminación y salvaguardar también todo el sector no solamente urbano, sino suburbano y rural de la ciudad", sumó.

Un antes y un después

El senador Calvo finalizó remarcando que "hay obra pública. En esa obra pública hay saneamiento hídrico, hay mejoras, hay conectividad y también, un fuerte apuntalamiento a la producción en todos sus niveles. Me parece que esto es lo más importante, porque estamos consolidando no solamente una ciudad, sino una región con estas cosas que realmente va a quedar el tiempo y que ustedes y la población van a saber valorar porque es un antes y un después para la región y para la provincia de Santa Fe".

Detalles

A su turno, Mariano Diez explicó: "Con esta obra vamos a aliviar la situación de las localidades y las áreas rurales afectadas, proponiendo construir un canal desde la parte de la zona anegada en proximidades de la RP13, que continúa por el bajo natural hacia el este para finalmente desembocar en el Canal Sur Rafaela. Es un recorrido de 24 kilómetros, que contempla 13 alcantarillas además la intervención de 51 obras de arte, más las que surjan de los permisos de paso, en todo el tramo".

Al mismo tiempo, agregó que "buscamos fortalecer el sistema productivo provincial, con una salida de agua más eficiente, saneando todo el sector entre Presidente Roca y Saguier, y el sur de Rafaela, sobre todo en los períodos húmedos con la acumulación de agua".

"Esto se suma a las obras que ya estamos ejecutando y pronto finalizaremos el entubado de calle Tucumán con una inversión de más de 415 millones de pesos, asimismo, también se está concluyendo la obra del desagüe de Ben Hur, tenemos el Vila Cululú y el Bajo Ricci. Es decir, un conjunto de obras de canalizaciones y desagües en muchas localidades, como Vila, Ramona, con el objetivo de resguardar el casco urbano y fortalecer el sistema productivo", concluyó el subsecretario Diez.

Ofertas

Con un presupuesto oficial de $ 515.189.648,62 (actualizado a la fecha ronda los $850 millones) y un plazo de ejecución de 18 meses calendario, se presentaron 8 oferentes: Mundo Construcciones S.A. - Brajkovic SAI - Bajo Peretti - UT cotizó $953.120.149,99; Conhormaq SRL - Ingeniría y Pilotes SRL - Bajo Peretti - UT cotizó 908.782.109,30; DeRosario Servicios SRL cotizó $864.182.510,35; Río Salado SRL cotizó $699.737.643,88; Romano César Atilio cotizó $668.594.446,72; COCYAR S.A. - Pilatti S.A. - Bajo Peretti - UT cotizó $969.158.714,80; Menara Construcciones S.A. cotizó $867.318.141,50; y una octava y última oferta correspondiente a la firma DINALE S.A. que cotizó $1.063.177.468,26.