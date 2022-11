Viotti dio a entender que Lombardo fue al Concejo a hablar "boludeces"

En la mañana de este lunes se llevó a cabo en el Concejo Municipal la reunión informativa donde habitualmente el Gobierno local expone los resultados de su gestión. La extensa reunión no arrojó mucha claridad a las preguntas formuladas por los representantes de Juntos por el Cambio que se fueron con más dudas que respuestas.

Viotti expresó que “estamos en el aire con muchos temas, ellos vienen a leer un libreto, en muchos casos ese libreto cuenta una realidad totalmente distinta a la que vemos el resto de los rafaelinos. No vienen a dar respuestas claras, porque en muchos temas no hay datos estadísticos certeros, entonces hacen agua en temas que son de vital importancia para la ciudad”.

“Un ejemplo claro de esto, se da con la asistencia alimentaria, donde está registrado que el 20% de la población de la ciudad la recibe, sin contabilizar dentro de ese porcentaje a los comedores, merenderos y copas de leche. Lo cual indica que hay una realidad muy compleja que se esfuerzan por no mostrarle a los rafaelinos” agregó el concejal de Juntos por el Cambio, al respecto.

Por otra parte, también hubo dudas entre el bloque de la oposición, en cuanto a la información que se expuso sobre la obra de ciclovía, donde la denominada “ciclovía de Estanislao del Campo” se inauguró sin siquiera estar completamente terminada, porque faltaba un 30% de la misma.

“Se inauguran cosas sin terminar, típico del kirchnerismo. Mostrar que se hace, encubriendo que se hace a medias” dijo el concejal Destéfanis, que viene trabajando la temática de ciclovías desde que asumió su mandato.

En cuanto a la seguridad, uno de los temas más relevantes para los rafaelinos, quedaron serias dudas sobre el éxito del programa “Ojos en Alerta”, ya que solo 3004 rafaelinos se dieron de alta en el mismo y es evidente que no hay resultados concretos, ni estadísticas favorables que demuestren un aporte significativo a la tranquilidad de los rafaelinos respecto de los hechos delictivos. “En seguridad vinieron a mostrarnos que son un cúmulo de buenas intenciones, pero con eso no alcanza, acá hay dinero de los rafaelinos invertido y por lo tanto necesitamos resultados concretos que se vean reflejados en el día a día y eso, claramente no sucede, porque los delitos van en aumento”.

Por último, otro de los temas de gran debate y repercusión, fue Lavacoches, actividad que el Estado Local ha dejado de regular y que generó alarma entre los concejales de la oposición.

“Es preocupante que dejen librado al azar un tema tan complejo y sensible para los rafaelinos, hay que mostrarle a la gente que hay un compromiso responsable y un interés serio por resolver el problema, hoy estamos en un punto donde pareciera que al Municipio no le importa darle solución con un plan serio o, al menos, esa es la sensación que nos queda después del Informe de Gestión” comentó Germán Bottero.



Al cierre de la reunión Viotti comentó que el Informe de Gestión de Gobierno dejó sabor a poco y que demuestra que el Municipio tiene falta de certidumbre y de resultados concretos en muchos temas.

“Son especialistas en tirar la pelota fuera de la cancha, para que saque el equipo contrario, así lo exponen cuando nos hacen cargo de los problemas que no pueden, no saben o no quieren resolver diciendo que presentemos un proyecto que lo solucione” sintetizó Viotti a la salida del recinto.

Fuente: Vía País, sobre una nota de Adrian Gerbaudo