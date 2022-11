«Es una discusión de castas»: Javier Milei aseguró que no va a dar quórum para eliminar las PASO

Javier Milei quitó todas las incógnitas que giraban entorno a él respecto a la eliminación de las PASO. El legislador de La Libertad Avanza fue concreto y sostuvo que no va a dar quórum ya que se trata de «una discusión de castas». Recordó que no sólo es una cuestión del kirchnerismo, sino que Cambiemos también lo quería hacer durante su administración.

El economista era uno de los que generaba sospechas sobre cómo votaría la supresión de las votaciones primaria. Algunos sospechaban que se mostraría a favor, pero recordó desde qué fuerza impulsan la modificación: «Tengo entendido que ya se mandó un proyecto. Primero tiene que pasar algunas etapas por comisión y después va al recinto. Son un invento nefasto del kirchnerismo», declaró en TN.

De todas maneras el oficialismo no fue la única presa del libertario. La oposición también recibió críticas por la intención de sacar las PASO en 2019: «Tanto el kirchnerismo, como Macri, Bullrich, Vidal, todos, las quisieron eliminar. Más allá de eso hay una discusión de casta. Yo no voy a dar quórum. No tienen los votos», arremetió el diputado nacional.

«Ellos quieren utilizar una herramienta para torcer la voluntad de la gente. En Cambiemos querían eliminar las PASO para exterminar con el kirchnerismo. Ahora el oficialismo se la quiere devolver», añadió Javier Milei en su argumento de por qué no va a dar el quórum aunque le serviría, políticamente, ir directamente a las generales.

Prefirió abandonar el tema porque «es un nido de ratas» el Congreso. Además estuvo indignado por el cruce entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio porque, según Milei, «hay negocios»: «Que se maten entre ellos, es un problema de ellos y que se arreglen entre ellos. Así como tranzan con las votaciones en particular, donde hacen negociados toda la runfla», sentenció.

