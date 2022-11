«Hay una voluntad»: Miguel Ángel Pichetto opinó sobre la posible candidatura de Macri

Miguel Ángel Pichetto opinó sobre la posible candidatura de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales del 2023. El referente del peronismo dentro de Juntos por el Cambio no descartó que el ex Presidente intente disputar su segundo mandato tras lo que fue su caída en las votaciones del 2019 frente a Alberto Fernández. En ese sentido pidió que dentro de la coalición se reconozca el liderazgo del ex mandatario.

El ex candidato a vicepresidente en 2019 se exhibió indeciso respecto a la decisión que tomará Mauricio Macri el próximo año. Sin embargo explicó cuáles son las pistas que le hacen creer que estará entre los candidatos: “Si vos publicás un libro y salís a caminar el conurbano, todo indicaría que detrás de eso hay una voluntad. También es un hombre que tiene una gran resistencia, una actitud de lucha, demostró que la tuvo. Además sacó el 41%”, sostuvo en TN.

“Él decidirá qué hace, tiene que ver con su proyecto de vida. Ha presentado un libro interesante, donde traza una argumentación muy importante. Explica los cambios que necesita Argentina para hacer un cambio profundo”, agregó el exsenador. Cualquiera sea la postura que tome el fundador del PRO, Miguel Ángel Pichetto le otorgó el poder de la alianza.

El titular de Encuentro Republicano Federal aseveró que si Macri no decide postularse, de todas maneras tendrá injerencia directa respecto a quién representará a la oposición en los comicios: “Reconozco que Macri es una figura muy importante y lo que decida va a gravitar fuertemente en la coalición opositora, así sea candidato o decisor”, enfatizó.

Por otro lado opinó sobre el cruce entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel, hecho del que fue testigo: “Bullrich es una mujer con temperamento y tiene que ver con algo de las vallas en el domicilio de Cristina Kirchner. El problema que tiene Juntos por el Cambio es el tema de la horizontalidad de liderazgo y el no reconocimiento que creo que es el liderazgo del ex Presidente”, sentenció.

* Para www.elintransigente.com