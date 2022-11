Corach dice cosas que "no se lo cree ni él"

Desde el Indec, se difundió la semana pasada que el desempleo en el Gran Rosario es el menor de los últimos 40 años. Un 4,3%. Una noticia alentadora después de la pandemia del covid-19 que golpeó a los sectores vulnerables. Marcos Corach habló con Mirador Provincial sobre esta novedad.

-Los números oficiales indican que hay un aumento en la tasa del empleo. ¿Cómo lo ve?

-Son buenas noticias. Si uno pudiera ver un poco más la película, después de 2020, se habían agravado todos los problemas que ya existían. Y el año había cerrado con una caída del producto bruto, una tasa de desocupación que en lo peor de la pandemia había alcanzado más de un 13 por ciento. Ya después de 2021 la situación mostró algunos indicios de haber retomado la senda de recuperación, con datos positivos, con la tasa de desocupación y subocupación que iba en descenso. Para la provincia de Santa Fe es una buena noticia que se hayan creado puestos de trabajo. Con empresas que han invertido, ya sea en infraestructura o en equipamiento crítico, o terrenos.

Sí hay que reconocer que tienen un problema con el financiamiento. Las empresas aún siguen teniendo graves problemas de financiamiento. Algunas tienen algún problema de rentabilidad también, pero también ha bajado el nivel de endeudamiento. En términos de comercio exterior, ha aumentado la participación de las empresas santafesinas. Son buenos indicadores medidos en términos económicos.

Estos indicadores son buenos no solamente en términos económicos de la provincia de Santa Fe, sino que alientan lo otro que tanto nos preocupa a los santafesinos, y a los rosarinos en particular, que es que si el empleo aparece como una forma de progresar y de crecer, el delito deja de ser para los chicos la única alternativa. Por eso es que es un dato importante en Rosario y el Gran Rosario. Estamos llegando a un escenario que en materia de empleo nos habíamos propuesto en el momento de asumir como gobierno. Sin pensar que nos iba a tocar lidiar con una pandemia.

No me voy a montar sobre este escenario para decir que con esto nos alcanza para frenar la ola de violencia y de inseguridad, pero que podamos trabajar sobre una de las variables estructurales es bueno. Porque no es solamente con mayor cantidad de policías, con mayor armamento, con pedir fuerzas federales o tecnología policial que vamos a transformar esta situación. Contrasta con lo que hacen algunos candidatos que venden, como digo en mi (cuenta de la) red (social Twitter), soluciones mágicas porque no las hay. No hay soluciones mágicas ni soluciones marketineras.

-¿Cuáles fueron las acciones que ustedes desde el Estado provincial hicieron para acompañar este movimiento?

-Hicimos mucho desde el gobierno de la Provincia para que esto pase. Lo que más uno conoce son programas como el Billetera Santa Fe, Primer Empleo, Santa Fe Más o Santa Fe Capacita, pero hay otras cosas que se hacen más en silencio, que tienen menos publicidad. Acompañar a las empresas a las ferias internacionales, ayudar en las empresas en las ferias. En las internacionales y en las del mercado interno. Nosotros tenemos dentro del Ministerio de la Producción líneas de financiamiento que son históricas, con subsidios de tasas que son históricas. Es alentador que nosotros desde el Estado provincial podamos estar facilitando el acceso al crédito, que es una de las grandes restricciones que tienen (las empresas) claramente.

Y por otro lado, el biodiesel genera mano de obra de calidad, intensiva. En esta discusión que tenemos para poder aumentar el corte (el porcentaje de biodiesel dentro del diésel) sigue generando un círculo virtuoso para la economía. Es una de las salidas estructurales que hoy necesita la provincia de Santa Fe para poder combatir lo que más nos está doliendo que es el tema de la inseguridad. La falta de perspectiva de mucha gente por no poder acceder al mercado del trabajo y poder desalentar esta alternativa que aparece como salvadora fundamentalmente para muchos jóvenes.

-Este año hubo cambios en cuanto a los biocombustibles y el gobierno nacional debió apelar a ellos. Ustedes desde el gobierno provincial estimo que intentan acompañar a las empresas radicadas en Santa Fe con grandísimas inversiones. Recordemos la crisis que hubo de transporte por la escasez del gasoil.

-Es una de las grandes discusiones donde el gobernador Perotti se ha plantado firme frente al gobierno nacional. El ex presidente (de Bolivia) Evo Morales quedó sorprendido. Fue a ver una empresa de biodiesel que está en Sa Pereira. Y se fue con una carpeta con información diciendo: “Voy a hablar con el presidente de Bolivia (Luis Arce Catacora) para que venga y ver qué posibilidades de negocio podemos tener desde Bolivia para el biodiesel”. Claramente es una gran posibilidad para la provincia de Santa Fe.

El gobernador si algo conoce, es el sistema productivo. Vamos a seguir insistiendo. Vamos a seguir trabajando, discutiendo con los intereses contrapuestos que no quieren que un tema como el biodiesel avance. Provincias petroleras que no tienen mucho interés en que el biodiesel prospere.

-Con respecto a las pymes que son el corazón productivo, ¿cómo ve a las pymes en general en toda la provincia?

-Los indicadores son mejores. Tienen un serio problema de financiamiento. Ha bajado el nivel de endeudamiento. Hoy tienen un problema en importación de insumos por la falta de divisas. Por nuestra convicción, es donde nosotros tenemos que estar trabajando. Las pequeñas y medianas empresas claramente nos necesitan al lado. Y esto del tema del financiamiento para nosotros es central. Inyectar planes como Billetera Santa Fe y tener líneas de crédito para poder hacer inversiones de capital en las pymes es donde tenemos que estar. Y es el lugar donde estamos.

-Esto podría bajar los niveles de empleo informal. Se ve mucha gente juntando cartones de los contenedores o pidiendo en la calle. ¿Cómo lo ve?

-Creo que va a ir mejorando. Es un problema estructural, de larga data la precarización del empleo. Muchas veces la dinámica más macro tiene argumentos para poder sostener o mantener esa estructura de empleo informal. Estamos hablando de la tasa de desempleo más baja de los últimos 40 años. Responde a que la precarización laboral va mejorando. Sino estos indicadores no estarían. El número indica que hay una tendencia a bajar esa precarización laboral.

Si empezamos a mirar la población económicamente activa y tener estos indicadores, me parece que son buenos. En la población desocupada, también hay mucho para trabajar. La mayoría son mujeres. Muchos tienen menos de 30 años. Hay gente que busca trabajo hace más de un año. Y hay una subocupación demandante que va decreciendo porque va encontrando trabajo. Todavía nos queda un margen importante de población económicamente activa que enfrenta problemas de inserción laboral. Esto es innegable.

El título secundario, un diferencial importantísimo

El ministro también se refirió a la educación como uno de los pilares para incrementar el empleo: “Hoy poder conseguir que aumenten los niveles de gente que termina la escuela secundaria amplía muchísimo el panorama laboral. Todos aquellos que hoy están buscando trabajo, cuando terminan la escuela secundaria se les abre un nuevo panorama. Para nosotros que tenemos todavía un porcentaje que no cuenta con estudios secundarios completos resta posibilidades (a esa franja) para acceder al mercado de trabajo. Tener o no un título secundario es un diferencial importantísimo. Cualquiera que toma a un empleado va a preguntar si (el aspirante) tiene el secundario completo. Es un gran desafío para combatir la inseguridad”.

Con información de Mirador Provincial, sobre una nota de Hernán Alvarez