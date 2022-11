«Si Lula pudo, Cristina Kirchner también»: crece el optimismo por las elecciones 2023 en el oficialismo

Falta menos de un año para las elecciones presidenciales en Argentina y en el Frente de Todos desconocen quiénes serán sus candidatos. En este marco, Hugo Yasky, diputado nacional, propuso que Cristina Kirchner vuelva a aspirar por el máximo cargo y la comparó con Lula Da Silva, quien recientemente ganó en Brasil en una situación similar a la de la exmandataria.

El dirigente sostuvo que estas personalidades «son seres que tienen otra dimensión de la vida y del compromiso con su pueblo. No tienen la posibilidad de ser medidos en términos cronológicos. Tienen lucha y compromiso», afirmó. De esta manera, en el ala kirchnerista del Frente de Todos consideran que la expresidente podría volver a postularse, aunque no está confirmado.

Además, remarcó que «Lula recorrió brasil con más esfuerzo que su contrincante. Cristina Kirchner lo dijo el otro día con toda claridad ‘voy a estar donde haga falta para que mi pueblo recupere la esperanza’. Si Lula pudo, Cristina También«, aseveró el diputado en diálogo con C5N. Sin embargo, para que el oficialismo siga en el poder, primero deben suceder ciertas cuestiones.

¿Pueden perder las elecciones?

Por otro lado, Hugo Yasky reconoció que «la derecha» puede volver a Casa Rosada dependiendo de las medidas que tome el Gobierno. «Si no hacemos nada y nos deslizamos, creo que lo que va a pasar es crecer el desánimo y la bronca. Es el caldo de cultivo que necesita la derecha para construir su posibilidad de ganar. No tienen proyectos, no proponen nada. La derecha tiene periodos cortos, por eso», afirmó.

«Los que los votan, por ejemplo a Milei, no los deben votar porque les encanta la idea de poner un comercio de órganos, deben pensar que a los 3 meses pueden llegar a estar mejor», detalló el funcionario, que dio a entender que todo dependerá de Alberto Fernández y las próximas medidas de Sergio Massa para combatir la inflación.

* Para www.elintransigente.com