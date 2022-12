Elisa Carrió comparó al kirchnerismo con la dictadura: «Ni siquiera Videla desobedeció a la Corte»

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica ARI y cofundadora de Juntos por el Cambio, manifestó que el kirchnerismo al no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que obliga al Gobierno nacional a devolverle los fondos de Coparticipación a CABA que le fueron quitados en 2020 de manera discrecional, está conspirando contra el orden constitucional.

«El que instigó el alzamiento contra el orden constitucional es Jorge Capitanich, gobernador de Chaco, que forma parte de un grupo de gobernadores que conspiran contra el orden constitucional por orden de Cristina Kirchner. La autoridad que tiene que ejecutar la orden del fallo es el Ministerio de Economía a partir de la Tesorería. El Banco Nación es agente financiero, y necesita la orden de Tesorería para pagar», expresó Carrió en la radio CNN.

«Si no cumplen el fallo, la Corte puede embargar a la AFIP o directamente los fondos de la Coparticipación hasta que se pague lo que le corresponde a la Ciudad. La pena es de 1 a 4 años de prisión para todos los funcionarios que no acaten el fallo judicial. La denuncia está hecha. Lo que debe restablecerse es el imperio del Estado de Derecho», comentó la exdiputada nacional.

«Se está viendo si las instituciones funcionan por eso salta todo como el Riesgo País. Hay una república cuando se acata el fallo del tribunal supremo que decide sobre el control de constitucionalidad de las leyes. Acá hubo una ley arbitraria que le sacó fondos a CABA para dárselo directamente a la provincia de Buenos Aires», insistió la dirigente política de 65 años.

«Ciudad recibe menos que lo que recibe Tierra del Fuego, que tiene menos habitantes y eso obliga a Horacio Rodríguez Larreta a poner impuestos a las tarjetas, sino no puede pagarle a los docentes y la policía. Los ciudadanos pagan sus impuestos y eso no vuelve a ellos, va a las provincias. Lo que hizo la Corte fue una reparación a través de una cautelar. Ni siquiera Videla desobedeció a la Corte«, aseguró Carrió.

«Estamos en el borde del abismo. Lo que están desencadenando es una cadena de incumplimiento que incluye prácticamente a todo el gobierno. No se entiende. Carlos Zannini, procurador del Tesoro de la Nación Argentina, va a argumentar, pero la sentencia está hecha y la tienen que ejecutar. Ya no la ejecutaron el 22, porque la notificación llegó el 21. Por eso hicimos la denuncia», expresó la expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación.

«Todo se va a apaciguar. Yo no sé por qué no nos dejan festejar tranquilos aunque sea una semana, ellos no respetan ni la Navidad. Son una patota, violentan las instituciones. Creo que estamos asistiendo al fin de la patota, así que ahora a pasar las Fiestas con tranquilidad, no engancharse. Están en delito, y seguirán estando en delito y si Zannini dice lo contrario, entrará en delito», concluyó.

