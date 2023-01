San Juan: Sergio Uñac anticipó que irá por su tercer mandato

Sergio Uñac anunció que ira por su segunda reelección en la provincia cuyana. El gobernador de San Juan quiere sostener lo realizado durante su gestión. El próximo 14 de mayo se va a dirimir si continúa en el cargo o no. Mientras tanto les pidió a los sanjuaninos su voto de apoyo para «consolidar» el trabajo ejecutado hasta el momento en el territorio.

«El próximo 14 de mayo me presentaré como candidato a Gobernador por nuestro San Juan. Es un honor, un orgullo y una responsabilidad inmensa. Ahora tenemos el desafío de consolidar el Modelo San Juan que no me pertenece a mí sino a todos los sanjuaninos», expresó el mandatario provincial en su cuenta personal de Twitter.

San Juan será otras de las provincias que se desdoblará de las presidenciales. «Para poder cuidar este proyecto colectivo, plural y federal que ha priorizado los intereses locales y que sueña con seguir haciendo grande la provincia. Nadie sobra, nadie está de más, hoy más que nunca vamos a defender el presente y el futuro de San Juan», destacó Sergio Uñac.

El gobernador confesó que puede dar más aún y por eso estará en la competencia: «Después de haber hecho este análisis y haber pensado lo que hemos construido los sanjuaninos y lo que tenemos que seguir construyendo los sanjuaninos, la defensa de los intereses, vemos que en estos momentos hay distintas situaciones en orden nacional que atentan contra un federalismo en serio», aseveró.

«Me tomé el tiempo necesario para poder meditar. Es una decisión personal que impacta en lo familiar y que tiene una vinculación directa con el bienestar de los sanjuaninos, con el presente y futuro de San Juan», sentenció Uñac en el mensaje que le brindó a todos los sanjuaninos de cara al este 2023.

* Para www.elintransigente.com