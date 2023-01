Con críticas a Macri y la Justicia, Alberto Fernández lanzó un spot en clave electoral

El presidente Alberto Fernández publicó este miércoles, a través de sus redes sociales, un spot de campaña con fuertes críticas a Mauricio Macri y a la Justicia. Formalmente, la pieza audiovisual fue elaborada por el inicio de un nuevo año de gestión, sin embargo, en el plano político confirma sus intenciones de competir por la reelección.

“Somos un pueblo maravilloso que habita una tierra que ofrece todo para un mejor futuro. Un futuro que ya empezó. Hay mucho más por vivir. Hagámoslo juntos”, dice el Presidente sobre un paño con música épica e imágenes de científicos, obreros industriales y banderas argentinas.

Según pudo saber Infobae, la idea surgió de una charla entre Alberto Fernández y su portavoz, Gabriela Cerruti. Una primera versión ya había sido terminada la semana pasada y debía difundirse el fin de semana pasado, durante la estadía del presidente en Chapadmalal.

Sin embargo, los violentos episodios ocurridos en Brasil obligaron al Gobierno a posponer sus planes. De hecho, también se modificó la edición: se incluyeron imágenes de los manifestantes simpatizantes de Bolsonaro que invadieron el Palacio de Gobierno, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia.

El video, que en cierta forma da el puntapié inicial a la carrera electoral a nivel nacional, comienza con un duro cuestionamiento a Mauricio Macri. “Claramente, debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años”, dice el ex presidente de Cambiemos, ante la mirada de reprobación de Alberto Fernández.

“¿Qué futuro puede tener un país que tiene un ex presidente recorriendo el mundo diciendo que su pueblo es la sociedad más fracasada de los últimos 70 años?”, se pregunta.

Entre los principales guiños políticos se destaca la fugaz aparición de Cristina Kirchner, a quién se la ve algunos segundos de espalda y luego cuando fue víctima de un intento de asesinato en la puerta de su casa.

En esa línea, fuentes de Casa Rosada también dejaron trascender que fue una decisión política que Sergio Massa sea el único ministro que aparece junto al Presidente.

Por otro lado, también fue explícita la vinculación de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro. Entre las imágenes de los disturbios se ve una foto de ambos ex mandatarios abrazados mientras la voz en off de Alberto Fernández dice: “Nos quieren desanimar los mismos que quieren adueñarse de la Patria hablando de nuestra historia como un fracaso. Los que no aprecian la democracia, los que quieren un país para pocos”. En contraste, el Presidente -que participó personalmente de la edición de las imágenes- se muestra abrazado con Lula da Silva.

A días de que la Casa Rosada formalice la convocatoria a sesiones extraordinarias para avanzar en el Congreso con el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, también se incluyeron en el spot fuertes críticas contra la Justicia.

“La Argentina de hoy brinda cada día más derechos. Hace justicia social, no hace reuniones sociales con la justicia”, dice en relación al encuentro en Lago Escondido del que participaron jueces y funcionarios del gobierno porteño. Luego vuelve a cuestionar a quienes quieren “un país sin salud pública, sin educación, con una justicia que sirva a los poderosos”. Nuevamente se intercalan fotos de jueces.

