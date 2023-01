Pullaro: "El kirchnerismo no quiere hablar de la inflación"

El presidente del bloque de diputados UCR-Evolucion, Maximiliano Pullaro, señaló que "el kirchnerismo no quiere que le hablen de la inflación porque lo único que se le ocurre es aumentarla", y agregó: "El país y la provincia van a cambiar porque hay una voluntad mayoritaria de salir de la improvisación".

Al analizar las últimas mediciones que arrojaron un 5,1% de inflación en el mes de diciembre y un acumulado anual del 94,8%, el dirigente de Juntos por el Cambio aseguró que "el kirchnerismo no tiene un plan para frenar la inflación y hablan de cualquier otro tema porque lo único que se les ocurre es aumentarla. Además no pueden admitir que el modelo que defienden es anacrónico y demostró que perjudica a todos, particularmente a quienes están en la base social. A ellos los tienen peregrinando para llegar a fin de mes".

Asimismo, el candidato a gobernador aseguró que "en Argentina todo es incertidumbre y afecta a cualquiera que pretenda planificar trabajo, el desarrollo de su empresa, comprar insumos o cuestiones simples como comprar el repuesto de una máquina o reparar un vehículo. Ni hablar de quienes están en la informalidad y aquellos que no saben si van a llegar a pagar los útiles escolares de sus hijos en febrero o la cuota del club".

"Lo que describo es el resultado de un proyecto de país que sólo aplican países que les va igual que a la Argentina. No hay modelo de desarrollo cuando desde la cúspide del poder se ataca a los sectores productivos, se degrada la educación y se avanza sobre las instituciones democráticas", precisó.

Finalmente Pullaro indicó: "En las próximas elecciones el país y la provincia van a cambiar porque hay una clara voluntad de los argentinos de abandonar la improvisación. El cambio también será de prioridades porque vamos a resolver los problemas reales, como la inflación, la inseguridad, la impunidad de los que cometen delitos, la educación y vamos a tener un verdadero proyecto de desarrollo económico".

Con información de La Capital de Rosario