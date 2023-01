Ni afuera ni adentro, con Perotti todo mal

No es tiempo para rebeliones, mucho menos de la tropa propia. La premisa del gobernador Omar Perotti de desactivar el amargo reclamo del Foro de presidentes y presidentas comunales justicialistas de Santa Fe, que nuclea a unos 80 pueblos de esta provincia, que pretendía autoconvocarse en la Casa Gris por el retraso del envío de fondos, tuvo este martes un encuentro cara a cara con la intención de acercar las partes. Sin embargo, el resultado no fue el esperado por el grueso de ejecutivos comunales y no se llevaron la certeza de que la dinámica vaya a cambiar. Sólo hubo algunas transferencias adeudadas y un intento por acercar a las partes en el comienzo del año electoral.

Los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach y de Desarrollo Social, Danilo Capitani, fueron los anfitriones en la sede rosarina de Gobernación para bajar los ánimos que carburan desde hace meses, pero que tuvieron su pico la semana pasada. En aquel momento se engendró un reclamo por parte de los pueblos peronistas con un duro comunicado incluido para poner de manifiesto el descontento por la falta de celeridad en la transferencia de recursos de algunos programas provinciales.

El ruido fue fuerte hacia el interior del gobierno provincial y se puso en marcha un operativo de contención, sobre todo porque interpretaron que podía convertirse en un frente de tormenta interno. Todo se desactivó, pero quedaron pendientes explicaciones y un encuentro cara a cara para descomprimir la situación.

Según reconstruyó este medio, los asistentes, alrededor de 20 en representación de los departamentos provinciales, no quedaron conformes y dejaron trascender que no creen que cambien los mecanismos. "No nos llevamos muchas respuestas, fuimos con otras expectativas", sostuvo un presidente comunal del sur provincial. Ven que la dinámica en la transferencia de fondos seguirá siendo la misma.

Hay un trasfondo para nada menor: en breve empezará a apretar el zapato electoral con el cierre de listas. Luego de la movida de la semana pasada, algunos representantes comunales ya dejan correr que una chance es competir en una suerte de sello distrital por fuera del perottismo. Claro que ese aviso puede durar muy poco si se allana el vínculo y los números. Si hubo alguna presión electoral cruzada no se abordó directamente en la mesa, pero el tema quedará flotando hasta el cierre electoral.

Fuente: Letra P, sobre una nota de Facundo BORREGO