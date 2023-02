Por Carlos ZIMERMAN CEO de Grupo 24 Noticias

Maximiliano Pullaro día a día se consolida como el candidato mejor posicionado para pelear la gobernación de la provincia de Santa Fe, superando a fenómenos no políticos como es el caso de Carolina Losada, que desde que asumió como senadora nacional no paró de crecer y seguramente ocupará un lugar mas que expectante en las próximas elecciones, me inclino por pensar que no será en el ámbito de la provincia de la bota, sino que va a ser la acompañante como vicepresidenta de quien lleve las banderas de Juntos por el Cambio para ganarle al peronismo y tratar que el populismo le de paso a un gobierno más sincero y organizado que el "cachivache" que hoy padecemos la gran mayoría de los Argentinos.

Volviendo al plano provincial: ¿por qué Pullaro?

El dirigente de la UCR que en el gobierno del fallecido Miguel Lifschitz ocupara seguramente la cartera más importante de la provincia después del gobernador mismo como los es el Ministerio de Seguridad, tiene algunos aspectos que lo ponen sobre el resto de los dirigentes de la fuerza que integra y de otras fuerzas políticas provinciales, que brevemente voy a enumerar y que sin duda le juegan a favor:

1-Dejó, en líneas generales, una buena imagen en su paso por el Ministerio de Seguridad

Si bien recibió críticas de la oposición, Pullaro demostró tener no solo la capacidad para manejar un ministerio como lo es el de seguridad, sino también tener el coraje suficiente para hacerlo. Durante su mandato, la lucha en contra de las mafias y el narcotráfico fueron efectivas y sus políticas dieron al menos los resultados mínimos buscados, demostrando una real capacidad y voluntad de terminar con el flagelo que significa el narcotráfico para una provincia que está absolutamente surcada por esta verdadera "pandemia" que azota desde hace ya muchos años a Santa Fe toda, pero en especial ala ciudad de Rosario.

2-Se adelantó a todos expresando su voluntad de ser gobernador

La gran mayoría de los políticos no se sacan nunca el "cassette" a la hora de blanquear sus intenciones sin advertir que la gente no les cree y lo que es peor aún, se da cuenta de que es lo que en realidad quieren y no se animan a decirlo.

Pullaro hace tiempo que dijo que quiere ser el próximo gobernador de Santa Fe y se largó a recorrer toda la provincia, visitando cada pueblo, cada ciudad y cada comuna de Santa Fe, escuchando a la gente y demostrando una simpleza no muy habitual en la clase política Argentina en general. Esa actitud, el ser uno más y el no mentir sobre lo que quiere para su futuro, sin hacer especulaciones egoístas, es uno de los puntos más altos que lo hacen creíble para el votante.

3.Demuestra tener un conocimiento absoluto de la problemática que vive la gente en cada lugar que visita.

Pasa muy seguido que los políticos visitan diferentes lugares en sus recorridas pre electorales, escuchan los reclamos y los problemas de la gente pero no se manifiestan ni expresan posibles soluciones, ello pasa por que en realidad desconocen en absoluto de qué le están hablando.

Pullaro demostró a lo largo de sus recorridas, y así lo hace saber la gente misma, un total conocimiento de los problemas y las necesidades que tienen los habitantes de los lugares que visita. "Este tipo no toca de oído, sabe de lo que le estamos hablando y no nos promete espejitos de colores", nos dijo un productor agropecuario, que luego de la visita del candidato, se mostro "entusiasmado" y con "esperanzas" según lo por él manifestado.

4-Ficha limpia

Pese a haber integrado una cartera que es una verdadera "brasa caliente" y manejado cifras millonarias de dinero, Pullaro no enfrenta procesos judiciales verosímiles, esto lo ubica en un lugar que no muchos políticos pueden ostentar en la actualidad.

5- Un solido equipo que lo acompaña y que seguramente integrara un posible futuro gobierno

Santa Fe no se puede permitir improvisación alguna, los problemas que vive son realmente graves y la improvisación es imposible de sobrellevar en una provincia en donde el período de gobierno es de 4 años y sin posibilidad de reelección, por lo que no trabajar desde el día uno es sinónimo de fracaso, como le sucede al actual gobierno de Omar Perotti.

6-La ventaja de un gobierno, el de Omar Perotti, ineficiente y con una pésima gestión.

Quizá este es el aspecto que menos le gusta a Pullaro pero paradójicamente es uno de los que más lo beneficia. El actual gobierno de Omar Perotti es ineficiente y de una pésima gestión, trastabillando en el punto que prometió en su campaña electoral (Paz y Orden) y el que la gente más lo sufre. La inseguridad que se vive en Rosario principalmente, pero también en Santa Fe y en Rafaela, es el verdadero talón de Aquiles de un gobierno que nunca se pudo acomodar, que cambio más de lo aconsejado de Ministro de Seguridad y que nada de lo que encara puede resolver.

Pullaro tiene por parte de Omar Perotti la vara muy baja, y esto no es para nada bueno, pero es una realidad que no se puede cambiar.

Hoy las encuestas dicen que Pullaro está primero, seguramente el tiempo que falta para las PASO, será fundamental para consolidar sus aspiraciones. La sociedad está cansada de improvisaciones, de egoísmos y de falsas promesas. Pullaro por ahora viene demostrando que sabe a la perfección qué partido está jugando y cuál es el puesto que debe desempeñar, de él depende que la gente convalide con votos lo que hoy le expresa en sus recorridas.