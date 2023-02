Vidal bajó el tono de sus pretensiones electorales y contó de qué habló con Macri

La diputada nacional María Eugenia Vidal puso puntos suspensivos a su candidatura y bajó los ánimos a sus expectativas, mientras la interna de Juntos por el Cambio (JxC) suma temperatura. “Todavía no me lancé, pero no voy a negar que es un paso más. He decidido no hablar de candidaturas todavía”, manifestó en declaraciones, tras el encuentro con el ex presidente Mauricio Macri que generó revuelo puertas adentro de la oposición.

“La gente está en otra cosa, en una angustia que no es quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio”, señaló Vidal en diálogo con LN+, en relación a su candidatura. Horas antes, Horacio Rodríguez Larreta había anunciado su prencandidatura en las redes mientras Patricia Bullrich, otra competidora, había dicho que en JxC “no hay lugar para la tibieza”.

Vidal bajó el tono y moderó su expectativa de candidatura

Vidal frenó el impulso de su candidatura, aunque no se bajó de esa pelea. Puso tono de paz en medio de los cruces dentro del PRO. Pese a que en su oficina se pudo ver carteles con la leyenda “Vidal presidenta”, la legisladora afirmó que aún no se lanzó. “Es un paso más en la ratificación de una vocación que he hecho pública, de que me gustaría ser presidente, sin todavía lanzarme como candidata”, expresó.

La reunión con Mauricio Macri y la interna de JxC

Al mismo tiempo, Vidal fue consultada por su encuentro con Mauricio Macri, en medio de las especulaciones sobre el futuro político del ex presidente.

La diputada aseguró que la visita del expresidente a su oficina en Retiro estaba pautada “hace 20 días” y contó que por tiempos de agenda no se pudo posponer. “Era difícil mover la reunión porque Mauricio tiene muchísimos compromisos, y yo quería que nos reuniéramos. Sino, nos íbamos muy hacia adelante”, justificó.

Vidal explicó así que lo invitó a Macri a raíz del vínculo que tienen hace 20 años. “Hemos recorrido un camino largo juntos, de hecho usamos los mismos términos, y tenemos la misma visión de país. También lo acompañé en 2011″, manifestó.

