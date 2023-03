La bronca de Karim Benzema tras perder el premio The Best: publicó una lista con sus logros del año

None

A Karim Benzema no le cayó nada bien que Lionel Messi haya ganado el premio The Best. La realidad indica que el delantero del Real Madrid, dueño del último Balón de Oro, era el gran candidato para quedarse con el galardón de la FIFA. Sin embargo la obtención del Mundial por parte de la Selección argentina le quitó todas las chances.

A propósito de esto, el delantero francés, que no concurrió a la gala realizada en París, mostró su descontento con los premios con un posteo en sus redes sociales. Allí publicó todos los logros del año que incluyen haber ganado la Champions League, la Liga de España y el Mundial de Clubes.

Como si fuera poco, el Benzema también reseñó todos sus logros personales que lo tienen como el máximo goleador de la Champions y de la Liga.

Sin dudas que el francés era el máximo candidato para ganar el premio de la FIFA después de un año que lo tuvo en plenitud, sin embargo, la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar llevó a Lionel Messi a los más alto y le quitó la posibilidad de ganar otro premio personal.

Fuente: TN