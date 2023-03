Elecciones 2023: confían que el espacio de Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti “puede llegar a tener éxito”

Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti ya están lanzados para las elecciones 2023. Con una propuesta “antigrieta”, el exgobernador de Salta y el actual mandatario cordobés irán a unas Primarias (PASO) precandidatos a presidente. Sobre este nuevo espacio, se refirió la diputada nacional de Identidad Bonaerense Graciela Camaño, quien confía que el mismo “puede llegar a tener éxito”.

“Hay una posibilidad de que un espacio que no está comprometido con el escándalo, que no tiene liderazgos tóxicos pueda llegar a tener éxito”, sostuvo este miércoles la dirigente opositora en declaraciones a Radio Mitre. Asimismo, Camaño señaló que está trabajando en el armado electoral de Urtubey y Schiaretti. No obstante, afirmó no ser “de los que ‘quieren ser’”.

De esa manera, la legisladora opositora dio casi por descontada la posibilidad de participar en los próximos comicios, al menos como precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, sobre lo cual le habían consultado en la entrevista. De todas maneras, Camaño recalcó: “No me abruma la ambición, pero cualidades tengo”. Con lo cual, no le cerró las puertas definitivamente a una eventual postulación.

Por otra parte, la referente de Identidad Bonaerense se refirió a la serie de proyectos para reformar a la Justicia que presentó el Frente de Todos en el Congreso de la Nación y que no pudieron convertirse en ley. “Ese tipo de legislación requiere de un acuerdo más amplio. No podés modificar el Poder Judicial buscando miserablemente el número 129”. “Por tratarse de uno de los institutos más importantes que tiene una nación, debe incorporar a los tres poderes”, añadió.

En ese sentido, Camaño se quejó de que el oficialismo intentó avanzar con esas iniciativas “juntando requechos de votos en el Senado y tirándolo en la Cámara de Diputados y a partir de eso decir ‘bueno, vamos a buscar consenso’”. “Consenso es otra cosa. El Poder Judicial necesita un gran consenso de la dirigencia política y se debe incluir al Poder Judicial en este gran consenso”, destacó.

Ocaña y su opinión sobre Sergio Massa

Finalmente, la diputada habló sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, con quien mantuvo durante largos años una relación política dentro del Frente Renovador. “Se metió en una camisa de once varas. Pero fue su elección. El resultado se lo va a dictaminar la sociedad. Tiene que ser muy prudente, mucho más de lo que yo lo conocía”, señaló Camaño sobre Massa.

En esta línea, subrayó: “Eso de que la lleva para aguantar, que está haciendo la bomba y todas esas cosas que dicen, lo desacredita la cantidad de candidatos que hay (en Juntos por el Cambio): no será que le guste desarmar bombas. No es fácil la situación en la que tomó la responsabilidad del Ministerio por la composición de la fuerza que gobierna y por las dificultades que ya tenía”, concluyó la legisladora nacional.

* Para www.elintransigente.com