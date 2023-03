El dato clave sobre Cristina que revela nueva encuesta: ¿cómo le iría si fuera candidata y llegara al balotaje?

La vicepresidenta Cristina Kirchner vuelve a ubicarse en el centro de la escena con un operativo que intenta convencerla de ser candidata presidencial a pesar de haber anunciado que no se presentaría. En ese contexto, una nueva encuesta indica que la dirigente llegaría bien parada a las elecciones generales de octubre pero perdería un balotaje contra cualquier opositor.

El sondeo pertenece a la consultora Escenarios, que elabora análisis de opinión pública para empresas, cámaras, gobiernos e inversionistas. La firma dirigida por los politólogos Pablo Touzon y Federico Zapata consultó en febrero a 4.817 personas en todo el país sobre sus opiniones respecto de los últimos movimientos de Cristina Kirchner.

El disparador fue el anuncio que hizo la dirigente el año pasado, cuando luego de la sentencia en su contra en la causa Vialidad dijo que no sería "candidata a nada". El 55,8% de los consultados dijo que el anuncio no le impacta nada porque "no tenía pensado votarla". Sin embargo, un 32,7% afirmó que le "hubiese gustado votar a Cristina Kirchner".

Se trata de un primer dato significativo para el escenario electoral actual, ya que marca que si la la vicepresidenta decidiera finalmente competir llegaría a las primarias (PASO) de agosto con un caudal de votos muy alto que anularía las aspiraciones tanto del presidente Alberto Fernández como de cualquier otro referente del Frente de Todos.

A ello se le suma que, según esta encuesta, el 51,9% de los consultados no cree que Cristina Kirchner sostenga su decisión de no ser candidata este año. Este es un indicador que puede alentar un poco más el "operativo clamor" que activó el kirchnerismo por estos días pero, al mismo tiempo, está lejos de preanunciar un escenario favorable para la vicepresidenta si se lo compara con la medición sobre un posible balotaje.

Encuesta: ¿cómo le iría a Cristina Kirchner en un balotaje si fuera candidata?

Si se toma como techo ese 32,7% de gente que le gustaría votarla en caso de lanzarse a la arena electoral, Cristina Kirchner llegaría a las generales en condiciones de meterse en la segunda vuelta que se haría en noviembre contra cualquiera de las principales figuras de Juntos por el Cambio u otro espacio opositor. Con eso en la mira, la consultora midió cuatro escenarios posibles.

El primero es un hipotético balotaje con el ex presidente Mauricio Macri, quien al igual que ella juega al suspenso sobre si se presentará o no como candidato. El resultado de la encuesta le dio un 35,4% de intención de voto a Cristina Kirchner y un 44,4% al referente del PRO, mientras que el 17,5% respondió "a ninguno".

Por ser la rivalidad más simbólica de la "grieta" que cruza a la política nacional, ese resultado es lapidario para el kirchnerismo. Y en los otros tres escenarios no mejoraron el cuadro para la vicepresidenta: al proponer como rival al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la dirigente cosecha un 35% contra un 42,4% del precandidato de Juntos por el Cambio. Un 18,7% dijo que no votaría a ninguno.

En tanto, si la elegida de Juntos por el Cambio fuese Patricia Bullrich, la presidenta del PRO alcanzaría un impresionante 52,5% y Cristina Kirchner un 34,4% según el sondeo realizado por Escenarios, mientras que 11,1% las rechazo a las dos.

Por último, la consultora analizó también la posibilidad de que el libertario Javier Milei desplace a Juntos por el Cambio como el opositor más votado y se meta en un balotaje con Cristina Kirchner: la vicepresidenta perdería con 34,6% contra el 41,7% que midió el histriónico economista. Aquí, los que no votarían a ninguno de los dos suben al 21,6%.

¿Tendría competencia la vice en una PASO del Frente de Todos?

A pesar de esas evaluaciones sobre su candidatura, la encuesta confirma lo que todos piensan en la alianza oficialista: si hubiera una PASO en el Frente de Todos Cristina Kirchner se impondría cómodamente sobre Alberto Fernández y también sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, a quien todavía no descartan como posible candidato.

En las PASO, con Cristina Kirchner dentro de la oferta electoral del Frente de Todos, el oficialismo alcanzaría el 31% de los votos. La vicepresidenta obtendría el 19,8% y dejaría muy lejos al Presidente con el 5,11%, a Massa con el 5,16% y también a Daniel Scioli, que ya ventiló su intención de lanzarse pero según este sondeo quedaría con el 1,1%.

Si la dirigente no formara parte de las PASO nacionales el Frente de Todos bajaría al 26% y el más votado en la interna sería el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con el 8,7%, seguido por Fernández con el 6,7%, Massa con el 5,8%, Scioli con el 2,8% y por último el ministro del Interior y referente de La Cámpora, Eduardo "Wado" de Pedro, con el 2,1%.

De Pedro ya se mueve como posible candidato mientras corren las versiones sobre un posible apoyo a su lanzamiento por parte de Cristina Kirchner en caso de que decida no competir, aunque la foto que compartió recientemente en Expoagro con directivos del Grupo Clarín lo puso en el centro de las críticas de los kirchneristas más duros.

¿Y si no es candidata?

Uno de los resultados más sorprendentes de la encuesta fue la consulta sobre los dirigentes con mayor intención de voto en el oficialismo para las generales si Cristina Kirchner sostuviera su decisión de no ser candidata a nada o, al menos, no a la Presidencia, y el resultado fue muy distinto al de la eventual primaria oficialista.

Allí Alberto Fernández surgió como favorito con el 28,1% por delante de Massa, que cosechó un 21,5% y de Kicillof que obtuvo un 20,2%. De Pedro quedó mucho más atrás con el 5,1%.

Por otra parte, la consultora Escenarios también indagó en la opinión pública respecto de la causa Vialidad en la que Cristina Kirchner recibió una condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y que tanto ella como sus seguidores califican como una "proscripción", a pesar de que el fallo no está firme todavía.

De los 4.800 consultados, el 45,7% consideró que el juicio contra la vicepresidenta fue "un proceso absolutamente justo" y el 11,8% dijo que fue "mayoritariamente justo". En tanto, el 14,7% señaló que fue "absolutamente injusto" y un 12,3% lo calificó como "mayoritariamente injusto". El 15,4% eligió la opción "no lo sé".

