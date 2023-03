Luis Castellano contrajo dengue

El intendente de Rafaela, Luis Castellano, contrajo el virus del dengue por lo que "se encuentra con licencia médica" debiendo suspender todas sus actividades para esta semana. "Si bien permanece en buen estado de salud, el cuadro requiere de los cuidados y reposo necesarios hasta su recuperación", informaron escuetamente desde la Subsecretaría de Salud que preside Diego Lanzotti.

"Ayer lunes, muy temprano, el intendente Castellano se sometió a los análisis debido a que presentaba un malestar general.

"Se iniciaron acciones de bloque también, como en el resto de los casos confirmados de dengue en Rafaela. Y la familia del Intendente debe permanecer aislada", agregaron desde el Municipio.

En Rafaela, hasta la semana pasada, se habían confirmado 23 casos de dengue según datos del Ministerio de Salud de la Provincia. Anoche, el director del Hospital, Dr. Emilio Scarinci, dijo no contar con estadísticas actualizadas sobre esta enfermedad en la ciudad.

Tras la confirmación de que Castellano contrajo el dengue, el Municipio aprovechó la oportunidad para recordar a los vecinos y vecinas de Rafaela "la importancia de extremar los cuidados correspondientes a la prevención de esta enfermedad". En este sentido, pidió redoblar esfuerzos para:

-Mantener los patios limpios.

-No tener recipientes que acumulen agua.

-Cambiar periódicamente el bebedero de animales.

-Cambiar el agua de floreros diariamente.

-Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y tules en cochecitos y cunas.

-Usar repelentes.

Por otro lado, solicitó a las personas que presenten fiebre y otros síntomas como dolor de cabeza y de cuerpo, y piensen que puede haber contraído dengue, que consulten precozmente a un médico, y no automedicarse. "Mientras duren los síntomas, deberán colocarse repelente cada 4 a 6 horas, y encender espirales o tabletas en los ambientes de su domicilio", agregó.

Fuente: La Opinión