Mauricio Macri apuntó contra Massa: «Que haga algo y que no quede como el vivo que supo acomodarse en cada lugar»

Mauricio Macri, tras anunciar que no participará de las elecciones, estuvo en diferentes medios para explicar su decisión. El ex Presidente oficializó que tendrá un papel más pasivo en las próximas votaciones. Sin embargo, aseguró que le dirá a los votantes si observa a un candidato dispuesto a realizar el cambio con el que insistió desde su presidencia en Juntos por el Cambio.

El fundador del PRO dejó en claro que, pese a su renunciamiento, estará en primera fila ordenando y direccionando al representante de Juntos por el Cambio: “Mi vínculo con los argentinos me obliga a decirles lo que veo bien y lo que veo mal. Lo que voy a hacer es ayudar a nuestros dirigentes a traer la mejor propuesta posible, pero si hay cosas que no me gustan las voy a plantear», indicó en TN.

«Con los buenos dirigentes que tenemos, trabajando en equipo, todos empoderados, tenemos futuro. Ahora, si creemos que una única persona se hace cargo de todo y todos nos portamos como los hijos que se portan mal y el papá se tiene que ocupar de todo, eso no existe. La Argentina es un ejemplo patético de haber apostado a eso y no funcionó”, agregó el exmandatario.

El líder opositor no ocultó su pesimismo en lo que habrá sobre el final de la actusl gestión. De todos modos confió en los dirigentes de la alianza que conforma: «Imagino un Gobierno que asume sabiendo que tiene unos primeros meses muy duros, porque el nivel de dificultad y de destrucción que acumuló este Gobierno es peor que el que se acumuló hasta el 2015 cuando yo asumí. La herencia es mucho peor», le comentó a Joaquín Morales Solá.

Mauricio Macri aprovechó el espacio para propinarle un pequeño ataque a Sergio Massa, actual ministro de Economía: «Haga algo que lo ponga en un lugar en la historia como alguien que construyó algo positivo, y no solamente como el vivo que supo acomodarse en cada lugar y manipular las cosas, porque eso es lo que nos trajo hasta acá”, sentenció el ex Presidente.

* Para www.elintransigente.com