Entusiasmo, dudas y pocas certezas en la tropa santafesina de Javier Milei

Con el peronismo y Unidos para Cambiar Santa Fe ya en cancha, las miradas ahora se posan en el armado de La Libertad Avanza, el espacio liderado por Javier Milei. Apuntados como el fiel de la balanza en la que se pesen los méritos para gobernar la provincia, los libertarios no se conforman con eso y avisan que van a presentar candidaturas en casi todas las categorías: la postulación máxima, la de gobernador, sigue en duda, aunque allí también hay optimismo. ¿Nombres? Reina el hermetismo, pero Amalia Granata se perfila para encabezar la lista de diputados provinciales. El cierre de listas es el 12 de mayo.

La decisión de jugar o no con un candidato o candidata en la máxima categoría, dicen, es del propio Milei, su hermana Karina Milei y su principal armador nacional, Carlos Kikuchi. Ese trío, conductor de La Libertad Avanza, quiere asegurarse competitividad. Entienden que apoyar un armado que no les garantice como mínimo dos dígitos de porcentaje de votos sería contraproducente para la expectativa que viene generando el libertario. No quieren otro Neuquén: allí el candidato local arañó el 8%, lejos de los 25% (+/-) que diversas encuestas le dan al economista nacionalmente.

Sin embargo, en la estructura santafesina de LLA hay optimismo. Cerca de Romina Diez, máxima referente de Milei en Santa Fe, directamente confirman que presentarán candidato. En otros sectores del armado, como el que responde al diputado provincial Nicolás Mayoraz, son más cautelosos, pero creen que no habrá problemas en alcanzar el piso de votos exigidos por la conducción nacional. En cuanto al nombre, hay algunas opciones, “empresarios o profesionales, de afuera de la política”, pero solo se filtró el de Hernán Kovacevich, un ex policía federal.

Lo más cercano a una certeza que tiene La Libertad Avanza en Santa Fe es que Amalia Granata ocuparía el primer lugar de la lista de postulantes a la Cámara de Diputados y Diputadas provincial. La negociación de la actual legisladora es directamente con Milei. “Tienen buena relación y coincidencias ideológicas”, dicen en el entorno de la mediática, donde avisan que quieren hacer valer los casi 300 mil votos que sacó Granata en 2019 montada sobre la ola celeste que se oponía a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Piden no solo encabezar sino también conducir el armado provincial. A cambio ofrecen “trabajar” la campaña nacional del economista en Santa Fe.

Con Granata florece la expectativa. Optimistas, dicen que el objetivo de mínima es repetir la elección de 2019, en la que la lista encabezada por la actual diputada provincial logró quedarse con 6 bancas sobre 50. Creen que pueden ir por más aferrándose a que al votarse con el sistema de boleta única no hay arrastre de arriba hacia abajo: “En la categoría diputados provinciales habrá dos caras conocidas, Omar Perotti y Amalia, y no sabemos cómo puede llegar a terminar eso”. Incluso hasta se animan a deslizar que también buscarán meterse en la rosca para obtener un lugar en la lista para la Cámara de Diputados de la Nación.

El vínculo de Granata con Mayoraz plantea un interrogante. Ambos obtuvieron su banca por la misma lista en 2019, pero el bloque se partió rápidamente. De ahí, reconocen en ambos lados, la relación es muy fría. Por eso, hay dudas sobre la posibilidad de que puedan compartir nómina de nuevo. En el entorno del referente de Vida y Familia le esquivan al tema, dicen que está “concentrado en el armado” pero que “todo puede ser posible”. La versión de que secundará a Romina Diez, confirmada como primera candidata a diputada nacional de LLA en Santa Fe, corre.

Esa experiencia traumática que se dio post elecciones 2019 también hizo mella en Granata: no quiere otros cuatro años en la Legislatura en soledad, prácticamente aislada, sin aliados que le permitan ganar peso relativo y acceder a la mesa grande de las negociaciones. Por eso su entorno desliza que quiere que el armado esté bajo su tutela, para asegurarse una tropa de leales que le permita entrar en el juego dentro de la Cámara de Diputados del que en la actualidad está marginada. Algunos hasta se animan a ponerle número: los primero cuatro nombres.

Más allá de las certezas de Granata y Diez, en La Libertad Avanza no quieren filtrar más nada. Solo se limitan a avisar que habrá candidatos a intendente y concejales en Rosario y Santa Fe y en el resto de las categorías. “Por más que lo tengamos definido antes, vamos a anunciar todo el día del cierre de listas”, apuntan. El hermetismo tiene una razón: dicen que en lasencuestas la mención “el candidato de Milei” mide “13 o 14” puntos. “Y el electorado en Santa Fe siempre se dividió en tercios”, apuntan, con algo de ilusión.

