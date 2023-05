Castellano define si busca otra reelección para defender el perottismo en Rafaela

Aún no hay nombre puesto para a dar continuidad a la línea perottista en Rafaela. El peronismo de la ciudad que gobernó y desde la cual proyectó su carrera política Omar Perotti debate por estas horas si el actual intendente Luis Castellano irá por un cuarto mandato o no. “Hay muchos elementos que indicarían que va a participar nuevamente”, dijo alguien que conoce bien lo que ocurre puertas adentro en el pago insigne de Hacemos Santa Fe. Más allá del nombre, la campaña tendrá similitudes con lo propuesto por el gobernador: mostrar obras, producción y una gestión en movimiento.

Este miércoles se conocerá si Castellano va por otros cuatro años en el gobierno de la ciudad donde nació el perottismo. El arquitecto sucedió a Perotti en 2011 y fue reelecto en 2015 y 2019.

“Hay compañeros que están dispuestos a participar, pero hoy por hoy Castellano sigue siendo el más preparado”, razonó un referente del PJ de aquella localidad. Además admite la difícil parada que tendrán contra una oposición unida y que viene de ganar en 2021 en la categoría concejales. Y no fue cualquier triunfo: Juntos por el Cambio se impuso al oficialismo peronista por 33% a 17%. Tercero salió el Frente Progresista, con casi 8 puntos. En 2023, Juntos por el Cambio y el Frente Progresista son parte de Unidos para Cambiar Santa Fe.



Teniendo en cuenta el contexto electoral complejo que afronta el PJ, apostar por caras nuevas tiene riesgos que se minimizan si se insiste con Castellano. El intendente perottista está finalizando su tercer mandato y en su entorno son optimistas con otra reelección. Aunque no dejan de observar que el frente Unidos para Cambiar Santa Fe acecha.

“Amo a Rafaela, nací, crecí, me desarrollé, tengo a mi familia y mis hijos aquí. Amo lo que hago, tengo una vocación muy grande de ser intendente, sobre todo porque soy arquitecto, me dedico al desarrollo territorial y ver la transformación que está teniendo y lo que se viene para el futuro es algo que me apasiona”, dijo Castellano en febrero de este año. A días del cierre de lista, la balanza se inclina hacia el lado del “voy por la reelección”. Sin embargo, en caso de participar, no lo hará solo ya que el PJ tendrá posiblemente una o dos listas más compitiendo en las PASO. Si bien hay matices entre quienes integrarían esas nóminas, existe una buena relación y marcan en el espacio que “la competencia ayuda a potenciar la interna”.

En el equipo del intendente rafaelino indican que durante la campaña se pondrá sobre la mesa lo realizado en la ciudad durante los últimos años. “Nos destaca el hacer”, menciona un dirigente, emulando el discurso de Perotti. Obras, implementación de políticas públicas, crecimiento, desarrollo y trabajo, serán los conceptos a los que se aferran y repetirán hasta el cansancio en la contienda electoral.

Si bien Rafaela no es una ciudad que tuerza el rumbo de una elección provincial, en los próximos comicios se pondrá una lupa sobre lo que ocurra allí. Sobre todo por ser la tierra del gobernador y en la que desarrolló su proyecto político que lo terminó catapultando hacia la gobernación.

POR: VISSIO, AGUSTIN.

FUENTE: LETRAP.COM.AR