Le hicieron un chiste a la China Suárez acerca de un “motorhome” y se indignó

En 2015, Eugenia La China Suárez y Benjamín Vicuña coincidieron en el rodaje de El hilo rojo, donde se conocieron y, poco a poco, fueron construyendo un vínculo amoroso. Él todavía estaba en pareja con Carolina Pampita Ardohain, quien una noche apareció de repente en el set e irrumpió en el motorhome en el que habría descubierto in fraganti a los amantes.

“Había olor a sexo”, llegó a decir la modelo en medio de un ataque de furia. Por ese entonces, ella sostenía que estaba en pareja con el padre de sus hijos, mientras que él salía a desmentirla afirmando que ya no estaban juntos. De todas formas, recién al año siguiente, en mayo de 2016, el chileno y Suárez confirmaron su relación en coincidencia del estreno de aquella película dirigida por Daniela Goggi.



“Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que podía ver, una mujer”, contaba Pampita en aquel entonces y al ser consultada sobre si los había visto a Vicuña y a la ex Casi Ángeles besándose, fue contundente: “Peor”. “Yo estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal, comiendo una palta.

Estaba con un jean negro tiro alto y una musculosa negra, y entró una persona que estaba muy alterada. Fui agredida verbal y físicamente”, dijo Eugenia en Intrusos tiempo después al romper el silencio. Y a partir de aquel escándalo mediático, en el inconsciente colectivo quedó para siempre la imagen del motorhome como símbolo de infidelidad.

Es por eso que en las últimas horas a la China le hicieron un chiste al respecto y no se lo bancó. Fue durante un vivo de Instagram que realizó desde su cuenta y después de una extensa jornada de rodaje. Durante la madrugada, se conectó con algunos miles de sus millones de seguidores y se prestó al ida y vuelta. Pero de pronto un comentario le cambió el semblante.

“Te gustan los motorhome, parece”, leyó la actriz con tono burlón al ver pasar el mensaje que leyó en los comentarios en vivo. “Me encantan”, concluyó con furia, a la vez en que se mordía los labios para no decir más y ponía los ojos en blanco, claramente fastidiada con el chiste que le hicieron.

“Son chistes muy vintage”, definió La China, aun molesta por la situación. Y se mantuvo en silencio durante los segundos siguientes, intentando recuperar la compostura para seguir hablando con sus fans.

Esta semana, la actriz fue protagonista de otro momento insólito ocurrido en las redes sociales. El sábado pasado, la China estuvo en el VIP de la fiesta Bresh, divirtiéndose con amigos hasta bien entrada la madrugada. Mientras desplegaba su carisma y magnetismo en la pista de baile, la también cantante fue captada por los lentes oficiales de la fiesta. Y subieron un video en el que se la ve a la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio perreando sobre un reggeatón. Pero en los comentarios la atacaron por su manera de bailar y gesticular con su boca. Hubo quienes hasta llegaron a especular que se había drogado.

“Che, ¿se me hace a mí o la China estaba mandibuleando mal?”, “Cómo mandibulea la China”, “Dame las drogas, China”, “Fua, redrogada la China...” y “Mandibulea jugó esa noche”, fueron solo algunos de los mensajes que se realizaron en el posteo de parte de los seguidores de la fiesta en sus redes socailes.

Pero para cortar con los comentarios, la propia China decidió responderle a una de las tantas usuarias que la criticó con un reiterativo “che, la China no para de mandibulear”. “Es que mastico el chicle así, horrible costumbre. No me drogo”, fue la réplica de la actriz, a la que le agregó un emoji con carita simpática para dar por finalizada cualquier tipo de polémica al respecto.

FUENTE: INFOBAE.COM