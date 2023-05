Iliana Calabró estrenó Perdidamente y presentó a su nueva pareja: “Desde que nos conocimos, no nos separamos más”

Iliana Calabró está disfrutando de una etapa muy especial de su vida ya que regresó a la calle Corrientes con obra Perdidamente junto a Leonor Benedetto, Emilia Mazer, Mirta Wons y Ana María Picchio. En el reestreno de la comedia en el Multiteatro Comafi, la actriz estuvo acompañada por sus familiares y su nueva pareja, Luis, un empresario marmolero de bajo perfil que conoció a través de amigos en común.

“Anoche Luis estaba más nervioso que yo”, aseguró la artista, entre risas, en diálogo con Teleshow. “Es súper compañero, estamos muy felices porque parece que nos conocemos de otra vida”, explicó sobre esta relación amorosa que empezó después de Semana Santa cuando compartieron una salida con amigos y ella sintió un flechazo inmediato. “Desde que nos conocimos, no nos separamos más”, reconoció, muy emocionada.



La hija mayor de Cala y Coca Calabró aceptó el desafío de sumarse a esta obra de José María Muscari que durante el verano se presentó con éxito en Mar del Plata. “Tenía muchos nervios pero todo lo que trabajamos en los ensayos hizo que pudiéramos sobrellevar bien la obra. Además la reacción del público fue muy gratificante. Y es un honor compartir el escenario con mis compañeras, somos todas amantes de esta pasión”, aseguró sobre sus colegas.

Iliana admitió que no estaba en la búsqueda de un nuevo amor en su vida, sin embargo todo se fue dando de manera natural. “Hace rato que mis amigos me lo querían presentar a Luis, pero yo estaba tan bien sola, disfrutando de mi familia que no me quería complicar la vida”, señaló a corazón abierto. Y como no se animaba a conversar por chat con un desconocido, Jorge Smok, un joyero amigo, organizó una salida para que se conocieran y ahí comenzó el romance. La abogada Ana Rosenfeld también fue una de las celestinas en esta relación.

“Luis tenía grandes recomendaciones, por todos lados venía la propuesta de conocerlo. Él es buena persona, un hombre trabajador. Mis amigos saben cuál es mi estilo, yo soy muy Susanita, no me gustan las relaciones ocasionales. Si te quiere, el flechazo hace que tengas ganas de verte todo el tiempo. Ya a esta altura y con lo que me pasó, tengo claro lo que quiero y lo que no”, afirmó Calabró que ha vivido una gran decepción con un divorcio escandaloso de Fabián Rossi, el padre de sus dos hijos, Nicolás y Stéfano. Luego, estuvo en pareja con el empresario italiano Antonello Gandolfo, de quien se separó en 2019 cuando él decidió regresar a su tierra natal para cumplir con sus obligaciones laborales.

En el reestreno de Perdidamente, Rosenfeld se encargó de hacer la presentación oficial entre Luis y Coca Calabró, quien siempre acompaña a la artista en todos los momentos importantes de su carrera. También la abogada se encargó de que conociera a Stéfano, el hijo de Iliana que fue al teatro acompañado por su pareja. “Fue el día de las presentaciones, el domingo viene mi hermana Marina a la función y quizás podemos organizar ir a picar algo con Luis después de la función”, manifestó muy contenta.

Por último, se emocionó por el buen momento que está viviendo tanto en el plano laboral y personal: “Estoy muy feliz, encarando esta nueva etapa. Me emociona las dos cosas, mi trabajo y esta relación, porque fueron muy esperadas. Perdidamente es como estar en un cumpleaños y el estreno fue como tener un hijo, como parir. Y fue una bendición compartir este momento con mis afectos”.

