Aseguran que la China Suárez se enojó con Lauty Gram porque subió una foto íntima: “Le pareció innecesario”

Esta semana Lauty Gram sorprendió a todos al publicar una foto acostado junto a la China Suárez y reactivó los rumores de romance entre ambos. Sin embargo, esta actitud no le habría gustado demasiado a la actriz. Según contó Juan Etchegoyen al aire de Mitre Live (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio), la artista incluso hasta le pidió al influencer que borrara el posteo.

“Ustedes saben que en las últimas horas Lauty Gram subió una imagen a sus stories de Instagram de la China Suárez y esto habría desatado un fuerte enojo en la actriz que le reprochó haber subido esa imagen, imagen que por cierto no reposteo por lo que te estoy contando”, detalló el conductor del ciclo radial.



Y agregó: “Lo que me contaban es que la foto es antigua, que no es de ahora porque hoy por hoy no están juntos como ya te vengo contando hace rato. La China lo sintió innecesario y mentiroso ese posteo porque no tiene nada que ver con la realidad”. “Me aseguraron que ella le exigió borrar la publicación, cosa que finalmente el cantante no hizo y a la famosa le molestó mucho”, concluyó Etchegoyen

Lauty Gram subió una foto íntima con la China Suárez y encendió las redes: “Bebecita estás más rica que ayer”

La China Suárez viajó a Miami para tomarse unos días de descanso. En ese contexto, Lauty Gram llamó la atención en sus redes sociales con una picante foto acostado con la actriz.

Si bien ambos nunca blanquearon oficialmente su romance, el cantante de 22 años dejó en claro lo que siente con una postal en Instagram junto a la ex Casi Ángeles. Allí se mostró abrazado a ella en una situación de intimidad.

Pero eso no fue todo. Lauty musicalizó la tierna postal con una canción de Anuel AA. “Bebecita estás más rica que ayer, qué bueno fue volverte a ver. Se ve que no te sabe querer, conmigo te ves mejor que con él”, expresa el fragmento que eligió para la historia, a modo de indirecta para algún ex de la China.



Por el momento, Suárez no compartió esta foto en su cuenta oficial. Sin embargo, el joven dejó en claro que su relación con la actriz mejoró e incluso le sumó un emoji de corazón blanco a la postal.

“La etapa de viajar solo no se la salteen”, había escrito la China hace dos días para sus millones de seguidores. Si bien no se sabe si la publicación de Lauty es actual, muchos especularon con que los dos disfrutan de sus días en Miami.

Fuente: TN